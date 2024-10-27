¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > À¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹ ¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÀôÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡× ¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÀôÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡× 2024Ç¯10·î27Æü 20»þ26Ê¬ Æü¥Æ¥ìNEWS NNN ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÀôÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡× ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¼«Ì±ÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òµ¯ÍÑ¤Ø Î¢¶âµ¿ÏÇ¡¡¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¡¡²áµî¤Î¶µ·±¤Ï¡Ä²ÏÌîÍÎÊ¿¡¦¸µ½°±¡µÄÄ¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µÏ¿¸ø³« ¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¡¡ÅöÁª¤Ê¤éÁá´ü¤Î½°±¡²ò»¶É½ÌÀ