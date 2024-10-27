²¬»³¸©ÃÎ»öÁª¡¢°Ë¸¶ÌÚ»á¤¬4Áª³Î¼Â¡¡¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºöÁÊ¤¨
¡¡²¬»³¸©ÃÎ»öÁª¤¬27ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ»á(58)¤¬¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¿·´é¤Î¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷¤Î¾®ºä¾º»á(72)¤òÇË¤ê¡¢4Áª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡ÖÅ·Ëþ²°¡×¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿°Ë¸¶ÌÚ»á¤Ï2012Ç¯¤Ë½éÅöÁª¡£3´ü12Ç¯¤Î¶µ°éºÆÀ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»º¶È¿¶¶½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò¡ÖºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×¤Ë·Ç¤²¤ÆÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¾®ºä»á¤Ï¡¢Ê¡»ã¤ä°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²¬»³¸©ÃÎ»öÁª¤Î¸õÊä¼Ô
°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ¡¡58¡¡Ìµ¸½¡¡¡Ò¸µ¡ÓÅ·Ëþ²°¼ÒÄ¹
¾®ºä¾º¡¡¡¡¡¡72¡¡Ìµ¿·¡¡¶¦»ºÅÞ¸©Ìò°÷
¢¨ÆÏ¤±½Ð½ç¡£Ç¯Îð¤ÏÅê³«É¼Æü¸½ºß¡£·ÐÎò¤Ê¤É¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹