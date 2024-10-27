¡ÚPAUL¡õJOE¡Û¤â¤Ï¤ä¥³¥Õ¥ì¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¡©²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡Ö¥¢¥É¥«¥ì¡×ÆÃ½¸
ÊØÍø¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¸·Áª¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡ÖPAUL¡õJOE¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡õ¥¸¥ç¡¼¡Ë¡×¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥á¡Ü¦Á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¸ÂÄê¥³¥Õ¥ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹♡
PAUL¡õJOE¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡õ¥¸¥ç¡¼¡Ë
¥¢¥É¥Ù¥ó¥È ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ 2024¡Ê11/1¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
¤â¤Ï¤ä¥³¥Õ¥ì¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥É¥«¥ì
¤È¤Ë¤«¤¯¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¤¥ô¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬²¿ÇÜ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥É¥«¥ì♡
º£Ç¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿²¼ÃÏ¤ä¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤äÆü»±¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢²µ½÷¿´¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¯¤ê¡ª
ÆâÍÆ
♥¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01 30㎖¡Ê¸½ÉÊ¡Ë
♥¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01 15㎖
♥¥é¥È¥¥¡¼ ¥¨¥¯¥é ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ N 01 15㎖
♥¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 001 15㎖
♥¥¸¥§¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É A 001 12g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥¢¥¤¥«¥é¡¼ ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É C 001 2.5g
♥¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É C 001 3g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥ê¥Ã¥× ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ¥Ð¡¼¥à ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É A 001 11g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È 401 2.6g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥±¡¼¥¹ N 001
♥¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥¸¥§¥ë 50g
♥¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ø¥¢ ¥ß¥¹¥È 01 60㎖¡Ê¸½ÉÊ¡Ë
♥¥Í¥¤¥ë ¥ª¥¤¥ë 01 10㎖¡Ê¸½ÉÊ¡Ë
♥¥Í¥¤¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê12¡ß23¡ß5.5Ñ¡Ë
♥¥é¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à N 001 40g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 40g¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ë
♥¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡Ê26.5¡ß11¡ß8Ñ¡Ë
♥¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê14¡ß8.5Ñ¡Ë
♥Æü»±¡Ê¿Æ¹ü¤ÎÄ¹¤µ50Ñ¡Ë
♥¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê25.5¡ß25.5Ñ¡Ë
♥¥¿¥ª¥ë¥Ý¡¼¥Á¡Ê21.5¡ß13.5Ñ¡Ë
♥¥Ð¥Ã¥°¡Ê41.5¡ß2Ñ¡Ë
♥¥Ó¥Ã¥°¥Ý¡¼¥Á¡Ê15.5¡ß21¡ß12Ñ¡Ë
♥¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ß¥é¡¼¡Ê¸½ÉÊ¡¢10.7¡ß9.8¡ß1Ñ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ºÌ»Ò ¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
¥Æ¥¥¹¥ÈÆâ¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤Ï¡¢¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤Ç¤¹¡£