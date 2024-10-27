¥È¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç½é¶¦±é¤«¤é18Ç¯¡Ä¾¾²¼Æà½ï¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï(39)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç½é¶¦±é¤ò¤·¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È´¶³´¿¼¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ËÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨(44)¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤·¤ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë»þ¤Î¤ªÏÃ¤·¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¶´¤ßºÂ¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¼ê¤òÁÈ¤à¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¡¢2006Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤«¤é¿ïÊ¬¤È»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¤ª¸ß¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ÌÌÚ¤È¤Î´ÖÊÁ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È´¶³´¿¼¤¤¼Ì¿¿¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ï¡Á¡×¡Ö¶ÌÌÚ¹¨¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö³§Æ´¤ì¶ÌÌÚ¹¨¡×¡Ö¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í‼️¡×¡ÖÆà½ï¤µ¤óÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¾¾²¼¤Ï¿Íµ¤¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¶ÌÌÚ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ç½é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£