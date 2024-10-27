愛知2区 古川元久氏（国民）に当選確実

愛知2区で当選確実となった国民民主党の前職、古川元久さん。

地方への応援に飛び回りながら、地元でも政治の透明性や物価高対策などを訴えました。

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国民支持層だけでなく各政党の支持層をまんべんなく取り込み、10回目の当選を確実にしました。

愛知で11人、岐阜で4人、三重で3人に当選確実

【衆議院議員総選挙2024 ＣＢＣ速報】

当選確実 愛知１区 河村たかし氏（諸派）

当選確実 愛知２区 古川元久氏（国民）

当選確実 愛知３区 近藤昭一氏（立憲）

当選確実 愛知５区 西川厚志氏（立憲）

当選確実 愛知６区 丹羽秀樹氏（自民）

当選確実 愛知７区 日野紗里亜氏（国民）

当選確実 愛知11区 丹野みどり氏（国民）

当選確実 愛知12区 重徳和彦氏（立憲）

当選確実 愛知13区 大西健介氏（立憲）

当選確実 愛知14区 今枝宗一郎氏（自民）

当選確実 愛知15区 根本幸典氏（自民）

当選確実 岐阜１区 野田聖子氏（自民）

当選確実 岐阜２区 棚橋泰文氏（自民）

当選確実 岐阜３区 武藤容治氏（自民）

当選確実 岐阜４区 今井雅人氏（立憲）

当選確実 三重１区 田村憲久氏（自民）

当選確実 三重３区 岡田克也氏（立憲）

当選確実 三重４区 鈴木英敬氏（自民）