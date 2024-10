DXTEENが、12月4日に発売する4thシングル『Level Up』のCD収録曲と初回限定盤Aに付属するDVDの収録内容を公開した。

CDの2曲目に収録されるカップリング曲「Hold You Tight」の振り付けは、Macoto(RHT.)が、3曲目に収録される「Handle」の振り付けは、メンバーのTAICHI(谷口太一)が担当する。

また、初回限定盤Aに付属するDVDには、今年5月、6月に開催したDXTEEN初のワンマンライブ『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ~START OF THE QUEST~』の映像が12曲分収録される。

なお、11月4日よりリリースを記念した全国各地でのイベントも開催が予定されている。

(文=リアルサウンド編集部)