THE RAMPAGE『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 ″PRIMAL SPIDER″』開催決定！ティザー映像公開
■運命の糸に導かれ、未知なる領域へ。その扉が開くとき、彼らは覚醒する（※ティザー映像より）
THE RAMPAGEが、2025年春にライブツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』を開催することが発表された。
10月26日にヤンマースタジアム長居にて開催された『LDH LIVE-EXPO 2024 -EXILE TRIBE BEST HITS-』にて、EXILE TRIBE大集結の迫力の本編が終了後、5大情報が解禁。
巨大なモニターに「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”2025年春 開催決定!!」の文字が映し出されると、待ってましたと言わんばかりの喜びの声が会場中に響きわたった。日程やチケット先行などの詳細は後日発表される。
ボーカル川村壱馬ソロ活動始動も発表され、2025年もさらに勢いが加速するTHE RAMPAGEに注目だ。
リリース情報
2024.10.07 ON SALE
THE RAMPAGE
DIGITAL SINGLE「Endless Happy-Ending」
2025.01.29 ON SALE
零（川村壱馬）
SINGLE「Enter」
THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/43