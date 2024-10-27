¤Ê¤¼¿Í¤ÏÊª¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤á¹þ¤ß¾É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¤´¤ß¤äÉÔÍ×¤Ê²È¶ñ¤Ê¤É¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤´¤ß²°Éß¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ä¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Û¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Àº¿À°å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Ö¶¯Ç÷Åª¥Û¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤á¤³¤ß¾É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¼¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤¿¤êÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¥·¥É¥Ë¡¼¹»¤Î¿´Íý³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥·¥«¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://theconversation.com/why-do-people-with-hoarding-disorder-hoard-and-how-can-we-help-208102
¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÊª¤Ø¤Î¼¹Ãå¡¢½êÍÊª¤Ø¤Î²áÅÙ¤Î°ÍÂ¸¡¢½êÍÊª¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬È¼¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Ë¤Ï°äÅÁÅªÍ×°ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ã±°ì¤Î°äÅÁ»Ò¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´ÍýÅª¡¢¿À·ÐÀ¸Êª³ØÅª¡¢¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¤À¤á¡×¤ä¡Ö¤¿¤á¤³¤ß¡×¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢Ãí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É(ADHD)¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤À¤á¾ã³²¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤È¤¦¤ÄÉÂ¡¢¤ª¤è¤ÓÉÔ°Â¤ÎÁý²Ã¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ADHD¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Ãø¤·¤¯¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì - GIGAZINE
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤¿¤á¤³¤ß¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¥·¥ã¥à»á¤Ï¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÇíÃ¥¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤Ë¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀº¿À°å³Ø¼Ô¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¾å¤Î½ÐÍè»ö¤äÍÄ¾¯´ü¤ÎÊª¼ÁÅªÇíÃ¥¤Ï¡¢ÉÂÅª¤ÊÎ¯¤á¹þ¤ß¹ÔÆ°¤òÈ¯¾É¤µ¤»¤ëÀøºßÅª¤Ê´Ä¶Åª¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ðÅª¤ÊÇíÃ¥¤È¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿°¦¾ð¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÅª¤Ê·Ð¸³¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥·¥ã¥à»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÇíÃ¥¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤º¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´´¶¤ä°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÊª¤ËÍê¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Êª¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÊª¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·ÊÝ¸î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾ã³²¤Ë¤è¤êÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êª¤ä´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²õ¤ì¤¿Êª¤ä»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÊª¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÇº¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤òÀº¿À°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶°ø¤È·¹¸þ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¸ÄÊÌÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¥°¥ê¥·¥ã¥à»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥·¥ã¥à»á¤Ï¤¿¤á¤³¤ß¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢Î¯¤á¹þ¤ß¾É¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡(CBT)¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬½êÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿®Ç°¤òÍý²ò¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë·Á¼°¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤ÏÂ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀº¿À¾ã³²¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê£»¨¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëµ¡´Ø¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¤¿¤á¤³¤ß¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤È¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤·¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¾å¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤¿¤á¤³¤ß¾É¤¬¸Ä¿Í¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë²õÌÇÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£