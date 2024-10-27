ユトレヒトvsフェイエノールト スタメン発表
[10.27 オランダ・エールディビジ第10節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)
※20:15開始
<出場メンバー>
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 2 S. Horemans
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
MF 6 オスカー・フラウロ
MF 7 V. Jensen
MF 10 T. Booth
MF 20 Y. Cathline
MF 21 パクステン・アーロンソン
FW 9 デイビット・ミン
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 32 T. de Graaff
DF 5 K. Finnsson
DF 23 N. Vesterlund
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 8 ジャン・ボズドアン
MF 18 イェンス・トールンストラ
FW 11 N. Ohio
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 19 アンソニー デスコット
FW 22 ミゲル・ロドリゲス
FW 77 O. Romeny
監督
Ron Jans
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 19 J. Carranza
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 57 A. Sliti
監督
ブライアン プリスケ
※20:15開始
<出場メンバー>
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 2 S. Horemans
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
MF 6 オスカー・フラウロ
MF 7 V. Jensen
MF 10 T. Booth
MF 20 Y. Cathline
FW 9 デイビット・ミン
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 32 T. de Graaff
DF 5 K. Finnsson
DF 23 N. Vesterlund
DF 40 マティッセ ディッデン
MF 8 ジャン・ボズドアン
MF 18 イェンス・トールンストラ
FW 11 N. Ohio
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 19 アンソニー デスコット
FW 22 ミゲル・ロドリゲス
FW 77 O. Romeny
監督
Ron Jans
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 19 J. Carranza
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 57 A. Sliti
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります