[10.27 オランダ・エールディビジ第10節](スタディオン・ハルヘンヴァールト)

※20:15開始

<出場メンバー>

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 2 S. Horemans

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 S. El Karouani

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

MF 6 オスカー・フラウロ

MF 7 V. Jensen

MF 10 T. Booth

MF 20 Y. Cathline

MF 21 パクステン・アーロンソン

FW 9 デイビット・ミン

控え

GK 25 M. Brouwer

GK 32 T. de Graaff

DF 5 K. Finnsson

DF 23 N. Vesterlund

DF 40 マティッセ ディッデン

MF 8 ジャン・ボズドアン

MF 18 イェンス・トールンストラ

FW 11 N. Ohio

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 19 アンソニー デスコット

FW 22 ミゲル・ロドリゲス

FW 77 O. Romeny

監督

Ron Jans

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 27 A. Milambo

MF 38 イブラヒム・オスマン

FW 19 J. Carranza

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

DF 20 J. Mitchell

MF 6 R. Zerrouki

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 57 A. Sliti

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります