清泉女学院が最優秀、神戸大付など8校に金 全日本合唱コン中学同声
27日にさいたま市のソニックシティで開かれた第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門の「同声合唱の部」は、全国9支部から計20団体が出場した。
清泉女学院（神奈川）が最優秀の文部科学大臣賞を受賞し、同校を含めて8団体が金賞に輝いた。
【写真】中学校部門には「混声合唱の部」も。その表彰式で喜ぶ生徒たち
成績は次の通り。（特別賞を除き、各賞内の並びは出演順）
中学同声
【金賞】清泉女学院（神奈川）=文部科学大臣賞、神戸大付中等教育（兵庫）=さいたま市長賞、大妻中野（東京）=さいたま市教育委員会教育長賞、武庫川女子大付（兵庫）、札幌市立札苗北（北海道）、横浜市立大綱（神奈川）、会津若松市立四（福島）、国府台女子学院（千葉）
【銀賞】名古屋市立桜山（愛知）、矢巾町立矢巾北（岩手）、郡山市立郡山七（福島）、八千代松陰（千葉）、出雲市立一（島根）、郡山市立大槻（福島）、札幌市立上篠路（北海道）
【銅賞】熊本市立出水（熊本）、高知学芸（高知）、高知大付（高知）、金城学院（愛知）、熊本市立帯山（熊本）
26日の高校部門と27日の中学校部門の自由曲で、日本人が作曲した楽曲を歌った団体から選ばれるカワイ出版奨励賞は、中学混声の仙台市立一（宮城）に贈られた。