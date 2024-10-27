ÍµÈ¡Ö¥Ð¥¤¥È¤òÈô¤Ö¥ä¥Ä¤Ï¥Þ¥¸¤Çµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¥Ð¥¤¥È»þÂå¤ËÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï!?
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î¼ò°æ·òÂÀ¤ÈµÜ²¼ÁðÆå¤ÎµÜ²¼·ó»ËÂë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡È½éÇ¤µë¡É¤ÎÏÃÂê¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö¼ò°æ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡Ê¥Ð¥¤¥ÈÀè¤«¤é¡ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡Ê¼Â²È¤«¤é¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÈô¤Ö¤Î¤ÏºÇ°¤À¤Ê¡ª ²¶¤Ï²¼ËÌÂô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èô¤Ö¥ä¥Ä¤Ï¥Þ¥¸¤Çµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥È¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È·ë¹½¤â¤á¤Æ2½µ´Ö¤°¤é¤¤Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢2½µ´Ö¸å¤°¤é¤¤¤Ë¡ÊÀèÇÚ¤¬µÞ¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£·îÊ¬¤ÎµëÎÁ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤À¤±¤É¡Ø¤ª¤¤¡ª ¤ªÁ°¤µ¡¢2½µ´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡ª ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª ¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¶â¤òÊ§¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è!!¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ì¤¿¤é¡¢Æ±Î½¤Ë¡ØÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤í¤è¡¢¼ò°æ¡£¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ËÂÀÅÄ¥×¥í¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¤éµö¤µ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼ò°æ¤â¡ÖÈô¤Ö¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¼ò°æ·òÂÀ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢µÜ²¼·ó»ËÂë
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡È½éÇ¤µë¡É¤ÎÏÃÂê¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö¼ò°æ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡Ê¥Ð¥¤¥ÈÀè¤«¤é¡ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡Ê¼Â²È¤«¤é¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÈô¤Ö¤Î¤ÏºÇ°¤À¤Ê¡ª ²¶¤Ï²¼ËÌÂô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èô¤Ö¥ä¥Ä¤Ï¥Þ¥¸¤Çµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥È¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È·ë¹½¤â¤á¤Æ2½µ´Ö¤°¤é¤¤Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢2½µ´Ö¸å¤°¤é¤¤¤Ë¡ÊÀèÇÚ¤¬µÞ¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£·îÊ¬¤ÎµëÎÁ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤À¤±¤É¡Ø¤ª¤¤¡ª ¤ªÁ°¤µ¡¢2½µ´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡ª ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª ¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¶â¤òÊ§¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è!!¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ì¤¿¤é¡¢Æ±Î½¤Ë¡ØÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤í¤è¡¢¼ò°æ¡£¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ËÂÀÅÄ¥×¥í¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¤éµö¤µ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼ò°æ¤â¡ÖÈô¤Ö¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª