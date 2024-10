「MasimoのスマートウォッチがApple Watchの特許を侵害している」として、AppleがMasimoを訴えていた裁判で、連邦陪審は「特許権の故意の侵害があった」と認定しました。この結果、AppleはMasimoから損害賠償として法的最低金額の250ドル(約3万8000円)を受け取ることになりましたが、Masimo製品の販売差し止め命令を引き出すことはできませんでした。

Apple Wins $250, But Little Else, at Trial on Watch Patents (2)Apple wins $250 US jury verdict in patent case over Masimo smartwatches | Reutershttps://www.reuters.com/legal/masimo-smartwatches-infringe-apple-patents-us-jury-says-2024-10-25/Apple wins $250 in Masimo smartwatch patent casehttps://www.engadget.com/big-tech/apple-wins-250-in-masimo-smartwatch-patent-case-150020340.htmlApple wins $250 from Masimo in watch patent trial | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/26/apple-wins-250-from-masimo-in-watch-patent-trial/この訴訟は、Appleの「血中酸素ウェルネスアプリ」をMasimoが自社特許の侵害にあたると訴えた裁判の反訴としてAppleが提訴したものです。Apple Watchの血中酸素ウェルネス測定機能は医療機器メーカー「Masimo」の特許を侵害しているとの裁定をアメリカ国際貿易委員会が下す - GIGAZINE血中酸素ウェルネスアプリをめぐる裁判はMasimoが勝利し、Apple Watch Ultra 2とApple Watch Series 9は2度にわたり販売停止措置が取られ、2024年1月、Appleは当該機器から測定機能を削除することになりました。Apple Watch Series 9/Ultra 2から血中酸素測定機能が削除される、特許侵害による輸入禁止を回避するため - GIGAZINE一方の、スマートウォッチのデザインを巡る裁判では、デラウェア州の陪審員はMasimoのスマートウォッチ「W1」と「Freedom」の過去のモデルと充電器がApple Watchに関連するデザイン特許を意図的に侵害したものだったと認定。Appleが求めていた、損害賠償額として法的最低額の250ドルの支払いをMasimoに命じました。しかし、陪審員は「Masimoの現行製品はAppleが主張する特許を侵害していない」と判断。Appleが期待していたMasimo製品の販売差し止め命令は出しませんでした。Masimo Freedom Smart Health Watch & Band - Masimo Consumerhttps://www.masimoconsumer.com/Masimoは、判決は製造中止になった製品を対象としたものであるとして、判決を「ほぼすべての面でMasimoに有利でAppleに不利なもの」と評価。「AppleはMasimoの現行製品の販売差し止めを求めていましたが、この問題に関してはMasimoの勝利といえる陪審員団の判断でした」と、実質的な勝利宣言を発表しました。一方のAppleも「本日の陪審員団の判断が、当社の顧客のために進めているイノベーションを保護するものになることをうれしく思います」とコメントしています。