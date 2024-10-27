IVEウォニョン、美ボディライン際立つドレス姿に反響「息を呑む美しさ」「異次元スタイル」
【モデルプレス＝2024/10/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】ウォニョン、デコルテ輝くドレス姿
ウォニョンは、ジュエリーブランド・chopardの店舗で撮影した写真の数々を公開。美しいボディラインが際立つタイトなチューブトップドレスを着こなし、美しいデコルテと脚を披露した。
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「異次元スタイル」「女神」「美しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ウォニョン、デコルテ輝くドレス姿
◆ウォニョン、タイトドレスで美ボディ披露
ウォニョンは、ジュエリーブランド・chopardの店舗で撮影した写真の数々を公開。美しいボディラインが際立つタイトなチューブトップドレスを着こなし、美しいデコルテと脚を披露した。
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「異次元スタイル」「女神」「美しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】