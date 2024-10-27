ウォニョン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2024/10/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。

【写真】ウォニョン、デコルテ輝くドレス姿

◆ウォニョン、タイトドレスで美ボディ披露


ウォニョンは、ジュエリーブランド・chopardの店舗で撮影した写真の数々を公開。美しいボディラインが際立つタイトなチューブトップドレスを着こなし、美しいデコルテと脚を披露した。

この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「異次元スタイル」「女神」「美しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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