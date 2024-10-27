¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡Û£¸Ï¢ÇÆÆ¨¤·¤¿Ì¾¾ëÂç¡¦ÊÆÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÇÔÀï¤ÎÊÛ¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê£²£·Æü¡¢¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯È¯Ãå¡Ë¤Ç£¸Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿Ì¾¾ëÂç¤ÎÊÆÅÄ¾¡Ï¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤ÎÊÆÂôÆà¡¹¹á¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¹°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁª¼ê¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡££¶°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª£¶¶è¤Ï¼ç¾¡¦Ã«ËÜ¼·À±¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²¿ÍÈ´¤¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÁ´ÂÎÅª¤Ë¡ËÂÎ¤â¹Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÅ¸³«¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½ë¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤Á¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌýÃÇ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ôÇ¯¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤âÌµÍý¤ä¤ê¤½¤ÎÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¼«¤éµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤À¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÎ©Ì¿Âç¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡£½÷²¦Ã¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î£±Ç¯¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£