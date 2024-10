◆ILLIT「I’LL LIKE YOU」インタビュー連載

【モデルプレス=2024/10/27】10月21日に2nd Mini Album「I’LL LIKE YOU」をリリースした、5人組ガールグループ・ILLIT(アイリット)のインタビュー連載。ソロインタビュー第2弾は、韓国の人気音楽番組「ミュージックバンク」の新MCとしても活躍中の“音色の妖精”MINJU(ミンジュ/20)が登場し、読者から届いた質問に回答した。ILLITは、2023年に放送されたサバイバル番組「R U Next?」で多様なミッションをクリアし、実力、表現力、ジャンル適応力など多方面で才能を認められたメンバーで結成された多国籍5人組グループ。ガールグループとしては「HYBE MUSIC GROUP」が3番目に生み出し、ENHYPEN(エンハイプン)の所属レーベルであるBELIFT LABで初めて披露された。

◆MINJU、撮影合間に見たメンバーの可愛い一面

◆“ホラー好き”MINJUが怖いものは?

◆MINJU(ミンジュ)

2024年3月には、1st Mini Album 「SUPER REAL ME」でデビューを果たし、タイトル曲「Magnetic」は、中毒性のあるサウンドとキャッチーな振り付けで大きく話題を集め、K-POPグループのデビュー曲新記録次々と打ち出した。そして今回、7ヶ月の時を経て、2nd Mini Album「I’LL LIKE YOU」をリリース。親しくなりたい相手に出会い悩みながらも、自分の心を信じて「君」にまっすぐな等身大の「私」の姿を盛り込んだアルバムとなっている。タイトル曲「Cherish (My Love)」のMVは、公開からわずか約16時間で1000万ビューを突破するなど、早速大反響を得ている。「I’LL LIKE YOU」のリリースを記念し、モデルプレスでは6日連続でグループ&ソロインタビューを配信。楽曲の魅力をたっぷり語ってもらったほか、事前に読者から募集した質問=GLLIT(グリット/ファンネーム)が気になっていることも聞いた。感想ポストは「#モデルプレス_ILLIT連載」で!<今回のアルバムで1番気に入っている楽曲とその理由を教えてください!/20代女性>MINJU:私は「Pimple」が1番好きです。夢幻的な雰囲気の曲で、ILLITとよく似合うコンセプトだと思います!<2nd Mini Album「I’LL LIKE YOU」の撮影で印象的な出来事はありましたか?/10代女性>MINJU:ジャケット撮影を少し不気味な雰囲気の空間で撮影したのですが、 私の好みでドストライクな場所だったことが印象に残っています。<カムバックまでの準備期間で発見することができた、メンバーの好きな一面や、もっと好きになった部分を教えてください!/30代男性>MINJU:カムバックの準備期間中に睡眠時間が少し短い時期があったのですが、メンバーたちが撮影の合間に眠そうしている様子がとても可愛かったです!<MINJUちゃんはホラー映画が大好きで、肝試しをしたコンテンツでもお化けにびっくりせず、むしろ楽しそうに笑っていた姿を見て驚きました!そんなMINJUちゃんの怖いものを教えて欲しいです!/20代女性>MINJU:私は映画やドラマ、お化け屋敷のようなフィクションであることが分かっている状況はあまり怖くないんです。でも、実生活の中で本当にお化けがいるような話を聞くととても怖いです!!(modelpress編集部)出身:韓国生年月日:2004年5月11日生まれ【Not Sponsored 記事】