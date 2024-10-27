Ëê¸¶´²¸Ê»á¡Ö±³¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¡¢¸íÊó¤Ê¤Î¤«¡×¡¡º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¡¡¶öÁ³ÄÌ¤Ã¤¿¶µ»Õ¤Ë¡Ä
¡¡¸µµð¿ÍÅê¼ê¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¡Ê61¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖSPORTS¡¡BULL¡¡presents¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1981Ç¯¤Ëµð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÌîµåÄÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë!?ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º!!¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤Ï³«Ëë2ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤¬¤Þ¤º¤ÏËê¸¶»á¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÉÜ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤«¤é1981Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Ëê¸¶»á¡£º£¤Ç¤Ï1°Ì¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÅö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ¤â¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëê¸¶»á¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3»þ´ÖÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ï²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¶µ»Õ¤Î°ì¿Í¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤À¤è¡£µð¿Í¤À¤è¡×¤ÈÅâÆÍ¤ÊÀ¼¤«¤±¡£Ëê¸¶»á¤Ï¡Ö¤¨¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£4»þ´ÖÌÜ¡Ä²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤Ã¤µ¤êÄÌÃ£¡É¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÀÐ¶¶¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö±³¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¡¢¸íÊó¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡×¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¡£³ÎÇ§¤¹¤ë¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµð¿Í¤«¤é¤Î1°Ì»ØÌ¾¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸áÁ°Ãæ¤Î¼ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â²¿»þ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¹¤éÃÎ¤é¤º¤Ë¼ø¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÈÄÌ¹ð¡ÉÁ°¤Î3»þ´ÖÌÜ¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëê¸¶»á¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ë¡Ö12µåÃÄÁ´ÉôÍè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£12µåÃÄ¤¬2±ýÉü¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤À¤±3²óÍè¤¿¤ó¤Ç25²ó¡×¤ÈÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤À¤¬¡¢Âè°ì´õË¾¤ÏÅö½é¤«¤éµð¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¶á¤¹¤®¤ë¤·¡¢Åìµþ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¡Êµð¿Í°Ê³°¤Ç¤Ï¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«²£ÉÍ¤«¡£ºßµþ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤È¾¯¡¹¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£