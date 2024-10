TOMORROW X TOGETHER、7thミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」音源の一部を初公開

TOMORROW X TOGETHERが、ニューアルバムに収録された音源の一部を初公開し、世界中のファンの心を揺さぶった。TOMORROW X TOGETHERは本日(27日)、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて7thミニアルバム「The Star Chapter:SANCTUARY」のアルバムプレビューを公開した。4つのコンセプトの写真、クリップと共に、音源の一部が盛り込まれた。

最も注目を集めたトラックは、タイトル曲の「Over The Moon」だ。同曲は夢幻的な雰囲気の導入部が魅力的なポップジャンルの楽曲だ。爽やかでおぼろげな雰囲気、ロック的なエネルギーなど、グループならではの強みが調和し、ときめきを与える。所属事務所のBIGHIT MUSICは「Over The Moon」について「君との再会のおかげで将来を想像するようになった話者の変わった心と期待を歌うTOMORROW X TOGETHERのラブソングだ」と紹介した。タイトル曲だけでなく、ポップ、レゲトン、R&B、ロックなど、多彩なジャンルの収録曲にも期待が高まる。幸福と歓喜を表現した「Heaven」は明るく軽快なコードと穏やかなメロディーが特徴のディスコリズムのポップナンバーだ。「Danger」は深くなる愛が怖くもあるが、それを止められない気持ちを、キャッチーな伴奏と強烈なサビに盛り込んだ。「Resist (Not Gonna Run Away)」はメンバーたちの歌声が魅力的なレゲトン(Reggaeton)ジャンルの楽曲で、愛を守るという意志を溶けこませた。また、豊かなサウンドとグルーヴィーなリズムの組み合わせが印象的なミディアムテンポのR&Bナンバー「Forty One Winks」、希望的で溢れるエネルギーを伝えるロックスタイルの「Higher Than Heaven」などが収録された。TOMORROW X TOGETHERの7thミニアルバム「The Star Chapter:SANCTUARY」は11月4日の午後6時に発売される。28〜30日にはニューアルバムに収録された3曲のトラックプレビューを追加公開し、カムバックの雰囲気をさらに盛り上げる。