DeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¡¡¥â¥¤¥Í¥í·â¤Á¤Ø¿¹Í£ÅÍ¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Í±×¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡DeNA¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯10·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×Âè2Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Áê¼êÍ½¹ðÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê28¡ËÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î½éÀï¤Ï0¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¡¢¼é¸î¿À¡¦¥ª¥¹¥Ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2»à¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤ò¸ý²Ð¤Ë³á¸¶¡¢¿¹·É¡¢ÂåÂÇ¡¦Åû¹á¤È3Ï¢ÂÇ¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢Åê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿·¬¸¶¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¥ª¥¹¥Ê¤Î°Á÷µå¤âÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ê¤É3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌµÄñ¹³¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¤Í¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢33µå¤âÅê¤²¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥ª¥¹¥Ê¤ò¡Ë½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜµò¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤ÎµÕ½±¤Î1¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âè2Àï¡£Âç´Ó¤ÈÅê¤²¹ç¤¦Áê¼êÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®158¥¥í¤ÎÀÚ¤ì¤È³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ËÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤¬Éð´ï¤Î²øÏÓ¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤À¤¬¡¢¼«·³¤Ë¤Ï23Ç¯¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¹Í£ÅÍ¤¬¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¿¹Í£¤«¤é¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í±×¤Ê¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¿¤È¤«Á´°÷¤Ç¥¦¥Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤»¤ë·Á¤Ë¤Í¡£Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÀèÀ©ÅÀ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£