ÀÐÇË¼óÁê¤¬Äó¾§Ž¢¥¢¥¸¥¢ÈÇNATOŽ£¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤«¡©
¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ë¤¢¤ëNATOËÜÉô¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
2024Ç¯10·î¡¢ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¡×¹½ÁÛ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÕÍßÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤ÞËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤È¤Ï--¡£¶¶ÄÞÂç»°Ïº»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø²Ð¤ò¿á¤¯Ä«Á¯È¾Åç¡Ù¤è¤ê²òÀâ¤¹¤ë¡£
NATO¤È¤Ï²¿¤«
À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÌò³ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¤â¤È¤â¤ÈNATO¤ÏÎäÀï´ü¤Ë¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ô¹ñ¤ò¡¢¥½Ï¢¡Ê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¶¼°Ò¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤·¤¿·³»öÆ±ÌÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡ÊÅö½é¤ÏÀ¾¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¹ñ¡¹¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤¬Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÄ·ë¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤À¤«¤é¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤É¤Î°ì¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢²ÃÌÁ¹ñÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡£²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤Ï¥½Ï¢¡£NATO¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÎäÀï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥½Ï¢¤Ï²òÂÎ¤·¤¿¡£²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤Ï¡¢¥½Ï¢¤«¤é¥í¥·¥¢¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µì¥½Ï¢·÷¤ÎÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬Â³¡¹NATO¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£NATO¤ÎÅìÊý³ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
NATO¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢³°Å¨¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÌÁ¹ñÆ±»Î¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÅ¨ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥½Ï¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢·ëÂ«¤Ç¤¤¿¡£NATO¤Ï¡¢À®¸ù¤·¤¿½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢NATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¡×¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤«¡©
Åì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤ËNATO¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤ÐNPTO¡ÊËÌÂÀÊ¿ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Âè°ì¤Ë¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤¬¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ü¤±¤Ð¡Ë¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤â´Ú¹ñ¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤â¡¢³Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤âÆüËÜ¤È¤â´Ú¹ñ¤È¤â¹ñ¸ò¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ú¥¢¤Î·³»öÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¤Î»±¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©ÀïÅª¤Ê³ËÊÝÍ¹ñ¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¶¼¤·¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¾Â¦Æ±ÌÁ¡ÊWestern Alliance¡Ë¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤òÊó¤¸¤ëÀ¾Â¦¤Î¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î½ô¹ñ¤¬Æ±ÌÁ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òËÉ±Ò¤¹¤ë½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£NATO¤òÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤È»×¤¨¤Ð¤è¤¤¡£
¸½¼Â¤Ë¤ÏÀ¾Â¦Æ±ÌÁ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÀ¤³¦¤Ï¡¢µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¹ñÏ¢¤Ë¤«¤¨¤Æ¡¢À¾Â¦Æ±ÌÁ¤òÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¼çÌò¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
À¾Â¦Æ±ÌÁ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¡Ë¤¬NATO¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£NATO¤Ï¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¡×¤ò´ÇÈÄ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤È±ï¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÅâÆÍ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é´¿·Þ¤¹¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¡×¤¬Ì¾Á°¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ê¤é¡¢ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¤¿¤À°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÅì¥¢¥¸¥¢¤ÏÎ¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤¬¤¤¤¤Ê¤êNATO¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Û¤«¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
À¾Â¦½ô¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¾Â¦Æ±ÌÁ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç±ÑÄë¹ñ¤¬¡¢»÷¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ÐºÑÎÏ¤¬¿ÞÈ´¤±¤¿ÇÆ¸¢¹ñ¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÃá½ø¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ò²£ÌÜ¤Ç¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¶õÊì¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î´ÏÁ¥¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬²¿ÅÙ¤âÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¾Â¦Æ±ÌÁ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë³èÆ°¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬Éð´ï¤äÊ¼´ï¤òÍ»ÄÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î»Ù±ç¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤«¤é¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ÃÏÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¹îÉþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÅØÎÏ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È
À¾Â¦½ô¹ñ¤¬¸Ç¤¤Æ±ÌÁ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¸£À©¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ê¹ñ²È¤â¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤â¡£¤À¤¬¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÏÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤ÇÉÏ¼å¤ÊÃÏ°è¤À¡£³Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤ä¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀªÎÏ¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
½¾Íè¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«°ì¹ñ¤Î³ËÀïÎÏ¤È¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ÎÄÌ¾ïÀïÎÏ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢À¾Â¦Æ±ÌÁ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¤Î°ÒÎÏ¤¬¿ÀÄÌÎÏ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¤ë¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È³Ë¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇÄã¸Â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë°ÂÁ´¤Ë¡¢¹¬Ê¡¤ËÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¡¹¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬¡£
¡¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¡Ä¡Ä³ËÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡£
³ËÇúÃÆ¤Ï¡¢ÇË²õÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£·³Ââ¤äÊ¼´ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Þ¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
³ËÇúÃÆ¤ò·â¤Á¹ç¤¦³ËÀïÁè¤Ï¡¢¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÍÎà¤Î½ªËö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³ËÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤è¤¦¡£
¢¤Ä¤®¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¡Ä¡ÄÄÌ¾ïÀïÁè¤¬³ËÀïÁè¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¡£
ÀïÁè¤Ï¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤ÎÊ¶Áè¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁè¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£ÄÌ¾ïÀïÎÏ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾ïÀïÁè¤Ï¡¢µ¯¤³¤ë¤È¤¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤È³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÄÌ¾ïÀïÁè¤Ï¡¢³ËÀïÁè¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüÊÆÀïÁè¤Ï¡¢³ËÀïÁè¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡£ÁÐÊý¤¬³ËÊ¼´ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ËÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£³ËÀïÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÎ·Ã¤ò¤á¤°¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
£¤¢¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¡Ä¡ÄÀïÁè¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ä¸½¾õ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡£
³ËÀïÁè¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä¡¢ÀìÌç²È¤ä¡¢·³¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È´Ø¿´¤ò¤â¤Á¡¢¸ÌÀ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸ÌÀ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤è¤¦¡£
¤ºÇ¸å¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¡Ä¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤È¤¦Ž¡
²áµî¤ÎÀ¤Âå¤¬µ¾À·¤òÊ§¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸½ºß¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÃÎ·Ã¤ò¤·¤Ü¤í¤¦¡£
³ËÊ¼´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈºÛ¹ñ²È¤¬ÆüËÜ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë
Åì¥¢¥¸¥¢¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÏ°è¤À¡£ÆüËÜ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¤ÊÆÈºÛ¹ñ²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾õ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¬¤Ä¤¯Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÙ¿Í¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬Ë¾¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê¶¶ÄÞ Âç»°Ïº ¡§ ¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¢Âç³Ø±¡Âç³Ø»êÁ±´ÛÆÃÌ¿¶µ¼ø¡Ë