[10.27 天皇杯準決勝](ノエスタ)

※15:00開始

主審:西村雄一

副審:渡辺康太、道山悟至

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 21 新井章太

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 19 初瀬亮

DF 24 酒井高徳

DF 55 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 7 井手口陽介

MF 23 広瀬陸斗

MF 25 鍬先祐弥

FW 9 宮代大聖

FW 22 佐々木大樹

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 81 菊池流帆

MF 6 扇原貴宏

MF 88 森岡亮太

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 23 豊川雄太

FW 99 ラファエル・エリアス

控え

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

MF 18 松田天馬

MF 19 金子大毅

MF 37 米本拓司

FW 14 原大智

FW 31 平賀大空

監督

チョウ・キジェ