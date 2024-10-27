神戸vs京都 スタメン発表
[10.27 天皇杯準決勝](ノエスタ)
※15:00開始
主審:西村雄一
副審:渡辺康太、道山悟至
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
DF 55 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 7 井手口陽介
MF 23 広瀬陸斗
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 81 菊池流帆
MF 6 扇原貴宏
MF 88 森岡亮太
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 23 豊川雄太
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
※15:00開始
主審:西村雄一
副審:渡辺康太、道山悟至
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
DF 55 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 7 井手口陽介
MF 23 広瀬陸斗
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 81 菊池流帆
MF 88 森岡亮太
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 23 豊川雄太
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ