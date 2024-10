職人による手作業の徹底的なこだわり。ニューバランスのJAPAN MADEモデル「U1500JP」が数量限定発売

フットウェアブランド「 New Balance(ニューバランス) 」から、大人気モデル『1500』の35周年を記念して、Made in Japanの『U1500JP』が数量限定で登場。11月28日(木)に、ニューバランス公式オンラインストアと原宿店にて発売されます。大人気「1500」にJAPAN MADEモデルが数量限定発売ニューバランスの、Made in UKコレクションの中でも特に人気のモデル「1500」が、今年で35周年を迎えます。

これを記念して、ニューバランスとグローバルパートナーシップを結んでいる「M.Lab(ミムラボ)」によって製作された、特別仕様のJAPAN MADEモデル『U1500JP』が数量限定で登場。オリジナルデザインを尊重しつつ、日本の職人技を融合させた、すべて手作業の一足となっています。公式ストアでの販売方法は、メールマガジンやウェブサイトにて11月初旬に案内予定とのこと。また特別サイトでは、「U1500JP」のスペシャルムービーなども紹介されていますよ。「U1500JP」の魅力をたっぷりご紹介1989年、1000番台の2作目として発表された「1500」。今回発売される「U1500JP」(税込7万9200円)は、クッション性の高いEVA素材と、安定性のあるPU素材を組み合わせた、一体成型ミッドソール“ENCAP”を初めて導入したモデルとなっています。アッパーのメイン素材には、軽くて丈夫な汚れにくいシンセティックレザーを。また、柔らかい国産のヌバックとスムースレザーもアッパーに採用されています。当時のデザインより大きく変化したのは、“N”のロゴを小さくしたことだそう。これにより、よりシャープで洗練されたデザインとなっています。細部にまでこだわられた縫製と、ゴールドの刺繍が特徴的ですね。サイズは25.0〜29.0、30.0cmの展開で、ウイズ(足囲)はDとなっています。履き始めは少し窮屈に感じるかもしれませんが、牛革を使用しているので次第に足に馴染んでいくそうですよ。藍染された非売品が当たるかも「1500」の35周年を記念し、プラチナランクのmyNB会員を対象に、非売品の「U1500JI」が抽選で3名にプレゼントされるそう。藍染で仕上げた特別な「U1500JI」は、単に染めるだけでなく、染料の鮮度を見極めて絶妙なタイミングで染め上げ、丁寧な仕上げによって美しい染めを追求した一足。こちらの詳細は、10月31日(木)時点でメールマガジン購読を「希望する」に登録しているプラチナ会員の方にメールで案内するそうなので、設定をお忘れなく。「1500」の歴史を知られる期間限定展示も開催また、11月1日(金)〜11日(月)までの間、ニューバランス原宿1階にてMade in Japanの「U1500JP」、非売品の「U1500JI」の展示を、4階にて35周年を迎える「1500」のアーカイブ展示が実施されます。アーカイブは、1990年代の1500や、特別仕様の1500などを展示予定なので、ぜひ足を運んでみて。プレミアムすぎる一足職人技による手作業で作られた「U1500JP」。1500の35周年にふさわしいこのモデルは、履くのがもったいないと思えてしまうほど、丁寧な作りに見とれてしまいますね。実際に触ることはできませんが、発売前にニューバランス原宿にて期間限定展示も実施されるので、一足先にチェックしてみるのもおすすめです。「U1500JP」特別サイトhttps://shop.newbalance.jp/shop/参照元:株式会社ニューバランス ジャパン プレスリリース