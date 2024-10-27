·ëº§ÏÃÂê¤Î27ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥ ¥é¥ê¡¼¥«¡¼²£¤ÇÈþµÓ±Ç¤¨¤ë¹õ¥ß¥Ë¥¹¥«»ÑÈäÏª¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê±¿Å¾¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á(27)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ØABEMA¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Î²£¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¾æ¤ÎÃ»¤¤°áÁõ¤«¤é¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¼þ¤ê¤ÈÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê±¿Å¾¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¾Ð¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¹õ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²£¾è¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢10·î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¤È·ëº§¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£