¡Ö¤½¤³¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¡Ö1ÈÖÌøÅÄÍª´ô¡×¤Ç¥»¼çºÅ¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÍ£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè1Àï¡¡DeNA3¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤Ç½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ËÂ³¤¡¢1ÈÖ¤ËÌøÅÄÍª´ô¤òµ¯ÍÑ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µÜ·òÂÀ¤Î3ÈÖµ¯ÍÑ¤âÅö¤¿¤ê¡¢9²ó¤Ë¤Ï2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç»ö¤Ê½éÀï¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î·Á¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄó°Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼çºÅ»î¹ç¤ÇDHÀ©¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬9ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌøÅÄ¤¬1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¡Ê¸å¤Î¡Ë»þ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Í¸¶¤Ë¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ¡ØÌøÅÄ¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Í¸¶¤ÎÂÇÀÊ¸å¡¢1ÈÖ¤ÎÌøÅÄ¤¬Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â½àÈ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥»¼çºÅ¥²¡¼¥à¤Ç¤âºÙ¤«¤Ê½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£