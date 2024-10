◆本田仁美、ボブヘアで雰囲気ガラリ

【モデルプレス=2024/10/27】ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が26日、グループの公式X(旧Twitter)を更新。メンバーの本田仁美(HITOMI)が新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、10月16日に1st EP「SAY MY NAME」でデビューを果たしたSAY MY NAME。本田は、ハーフツインテール姿で撮影されたオフショットと、長かった髪を肩の長さまで切り揃え、雰囲気をガラリと変えたボブヘア姿を披露した。この投稿にファンからは「ボブヘアも最強に似合う」「天才的可愛さ」「天使降臨」「一気に雰囲気変わる」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】