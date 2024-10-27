¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤¿¤¤¡×º¸¸ª°¡Ã¦±±¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¥¨¡¼¥ë¡¡¼«¿È¤â¥±¥¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¶ìÆñÁê¼¡¤°
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡¼2¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2024Ç¯10·î26Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÏ¢¾¡¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬6²ó1/3¤ò1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤È¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂ³¤2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÊü¤Á¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Á°Ìë¤Ï±äÄ¹10²ó¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯¤«¤é4»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ËÜµò¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç2¾¡¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢7²ó¤ËÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢º¸¸ª¤òÉé½ý¤·¡Ö°¡Ã¦±±¡×¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤â7·îËö¤Ë3ºÐ¤Î»°ÃË¥Þ¥¥·¥Þ¥¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÉÂ¤Î¡Ö¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢´ÇÉÂ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¡¢¸½ºß¤Ï±¦Â¼ó¤Ë¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£