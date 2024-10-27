群馬vs徳島 スタメン発表
[10.27 J2第36節](正田スタ)
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 5 川上エドオジョン智慧
DF 34 小柳達司
DF 36 中塩大貴
DF 37 瀬畠義成
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 28 樺山諒乃介
MF 33 細貝萌
MF 44 仙波大志
FW 23 平松宗
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
MF 7 和田昌士
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
FW 32 河田篤秀
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 5 川上エドオジョン智慧
DF 34 小柳達司
DF 36 中塩大貴
DF 37 瀬畠義成
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 28 樺山諒乃介
MF 33 細貝萌
MF 44 仙波大志
FW 23 平松宗
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
MF 7 和田昌士
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作