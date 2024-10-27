[10.27 J2第36節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 17 武田英二郎

DF 23 杉田隼

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 6 輪笠祐士

MF 14 田部井涼

MF 15 本山遥

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 27 木村太哉

FW 22 一美和成

控え

GK 1 堀田大暉

DF 5 柳育崇

DF 23 嵯峨理久

MF 7 竹内涼

MF 33 神谷優太

FW 29 齋藤恵太

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之