横浜FCvs岡山 スタメン発表
[10.27 J2第36節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
DF 23 杉田隼
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 6 輪笠祐士
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 23 嵯峨理久
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 17 武田英二郎
DF 23 杉田隼
MF 34 小倉陽太
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 6 輪笠祐士
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 23 嵯峨理久
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之