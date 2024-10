TOMORROW X TOGETHER、7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』アルバムプレビュー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ロック的なエネルギーなどTOMORROW X TOGETHERならではの強みが調和したタイトル曲「Over The Moon」

TOMORROW X TOGETHERが、7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』アルバムプレビュー映像を公開した。これまでに公開された4つのコンセプトフォト、コンセプトクリップと共に全6曲のプレビュー音源が含まれた映像になる。

タイトル曲の「Over The Moon」は幻想的な雰囲気の導入部が魅力的なポップジャンルで、さわやかさと切なさ、ロック的なエネルギーなどTOMORROW X TOGETHERならではの強みが調和し、ときめきを与えてくれる。

タイトル曲「Over The Moon」だけでなくポップ、レゲトン、R&B、ロックなど多彩なジャンルの収録曲もアルバムの高い完成度を感じさせる。幸せと喜びを表現した「Heaven」は、明るくて軽快なコードと柔らかいメロディーが特徴のディスコリズムのポップ曲。「Danger」は深まっていく愛が怖くも止められない気持ちを、キャッチーなベースループが基盤の伴奏と強烈なリフレインメロディーに盛り込んでいる。「Resist (Not Gonna Run Away)」はメンバーの歌声が魅力的なレゲトンジャンルの曲で、愛を守っていくという意志が描かれている。また、豊かなサウンドとグルーヴィーなリズムの組み合わせが印象的なミディアムテンポのR&B曲「Forty One Winks」、希望的で活気に満ちたエネルギーを伝えるロックスタイルの「Higher Than Heaven」と、収録曲全てが魅力的で聞く人の心に入り込む。

TOMORROW X TOGETHERの7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』は来月4日18時に発売。これに先立ち、10月28から30日には新アルバムに収録された3曲のトラックプレビューを追加公開する。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.04 ON SALE

MINI ALBUM『The Star Chapter: SANCTUARY』

※日本お届け日は11月5日

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/