º£¿¹çýÌí¡Ê¤¤¤Þ¤â¤ê¡¦¤Þ¤ä¡Ë¤¬¸ÞÅçÎóÅç¤Î³¤¤È·Ê¿§¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ½µ¥×¥ìÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·ÝÇ½³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é10¥õ·î¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âCM¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤Îº£¿¹çýÌí¤¬10·î28Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤46¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿½µ¥×¥ì¤Ç½éÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¸ÞÅçÎóÅç¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤ËÃíÌÜ¡£
¡Ú²èÁü¡Û½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëº£¿¹çýÌí¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£¸ÞÅç¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬
¡½¡½º£²ó¤Ï½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¤Ç¤·¤¿¡£
º£¿¹¡¡»ä¡¢ºÇ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ê2023Ç¯3·î¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÉ½»æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥í¥±Ãæ¤âÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤È¤«µ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¾¯¤·¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
º£¿¹¡¡³¤¤âÇÈ¤âÀÅ¤«¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤Åç¤¬±ó¤¯¤Ë²¿¸Ä¤â¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¶õ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¹ñ¤ËÍè¤¿´¶¤¸¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥í¥±¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
º£¿¹¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Ç¡¢²¹Àô¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¿§¹ç¤¤¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¥ì¥È¥í¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º£²ó¡¢çýÌí¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
º£¿¹¡¡É½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
º£¿¹¡¡ÉáÃÊ¡¢¿©»ö¤Ï¾¯¤Ê¤á¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥±ÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ÏÇú¿©¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÅç¤¦¤É¤ó¡¢ºÙ¤¯¤Æ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤·¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤Ë¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åç¤â¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
º£¿¹¡¡½É¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢²¹Àô³¹¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡£¸ÞÅç¤ÏÅÅ¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤È¤«¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÅìµþ¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹
¡½¡½çýÌí¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¤È¤êÎ¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©
º£¿¹¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¡¢²È¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï³°Çñ¤¬¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤êÎ¹¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥Ð¥¤¥ÈÂå¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÅìµþ¤Ç4Çñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆâ½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
º£¿¹¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤·¤«¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¾è¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©
º£¿¹¡¡ÀõÁð¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÅìµþ¤ÎÍ§Ã£¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï±©ÅÄ¤ÈÀ®ÅÄ¤Î°ã¤¤¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸Åìµþ¤À¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ®ÅÄÃå¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À®ÅÄ¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯±ó¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Åìµþ¤ËÍè¤Æ²¿Ç¯¡©
º£¿¹¡¡¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤¿¡©
º£¿¹¡¡ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼ä¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ï³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤éÊØÍø¤Ç¤¹¡£º£¤Ï»¶Êâ¥³¡¼¥¹¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
º£¿¹¡¡Á°¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤Çº£¤Ï¤À¤¤¤ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¦¡×¤³¤È
¡½¡½º£¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
º£¿¹¡¡¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤ê³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤Í¡£ÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¡¢ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï»öÌ³½ê¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðº£Ç¯Ãæ¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼Â²È¤Ç¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©
º£¿¹¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î»Ò¤ò¤Þ¤¿»ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤è¤Í¡£
º£¿¹¡¡¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼¡¤Ë»ô¤¦¤È¤·¤¿¤é»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤È5¥õ·î¤Ç19ºÐ¤À¤è¤Í¡£²¿¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ë¡©
º£¿¹¡¡¤â¤Ã¤È±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡Öº£¿¹çýÌí¤¬¤¤¤ë¤È¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©
º£¿¹¡¡Æ±¤¸µÜºê¸©½Ð¿È¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
º£¿¹¡¡¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÉ½»æ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ÞÅç¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤Ê»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£º£¿¹çýÌí¡ÊMaya IMAMORI¡Ë
2006Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì
µÜºê¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164Ñ
¡û¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØºÇ´ü¤Î¼ø¶È¡ÁÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤À¤±¤¬Â´¶È¡Á¡Ù¤¬¡ØUniReel¡Ù¤Ç11·î¤«¤éÇÛ¿®Í½Äê¡£½Ð±é±Ç²è¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤¬2025Ç¯½Õ¸ø³«Í½Äê¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@mayaimama04¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@imamorimaya2¡Û¡¡
º£¿¹çýÌí¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¹¥¡¢¥¥é¥¤¡¢¥¹¥¡¢¥¥é¥¤¥¹¥...¡Áprologue¡Á¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿²¬ËÜÉð»Ö