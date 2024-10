AMPERS＆ONE、11月にデビュー後初のファンミーティングを開催…制服姿のポスター公開

AMPERS&ONEが、初のファンミーティングを開催する。



AMPERS&ONEは11月23日午後3時と7時計2回にわたって、ソウル江東(カンドン)区ホウォンアートホールで「2024 AMPERS&ONEファンミーティング &Dear. My First _」を開催し、ファンと会う。



「&Dear. My First_」というタイトルには、AMPERS&ONEがデビュー後初めて行うファンミーティングであり、ANDEAR(AMPERS&ONEのファン)に伝える最初のメッセージという意味が込められている。彼らは、ANDEARだけのために特別なステージやトーク、ゲームなどを準備し、より一層近くでコミュニケーションする予定だ。



公開されたポスターの中のAMPERS&ONEは、学校の屋上を思わせる空間で、爽やかな笑顔を見せている。制服姿のメンバーたちは机や椅子などを活用してポーズをとり、初恋を思い出させるようなビジュアルを披露した。



チケットの前売りはMelOnチケットで予約が可能で、28日午後8時にファンクラブ先行予約、31日午後8時に一般販売が行われる。