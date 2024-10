【レスポートサック】韓国発｢グロウニー｣とのコラボコレクションを発売!

ニューヨーク発ブランド「LeSportsac(レスポートサック)」では、韓国のファッションブランド「GLOWNY(グロウニー)」とのコラボコレクションを、2024年10月30日(水)より発売いたします。バックパックやミニバッグなど、全5型3色がラインアップをしています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

コラボコレクションが登場

韓国発「グロウニー」とのコラボコレクションが新登場します。”LOVE ( ) SELF - Love IN me, love OUT of you”、「内面も外面も自らを愛する」をテーマに、華やかなバックパックやミニバッグが登場。

コラボコレクションの詳細

GY Mini Crescent Hobo

価格:各17,600(税込)

コロンとした三日月型のフォルムがかわいい、ミニクレセントホーボーです。繊細なフラワーレースをハンドルに配置。

カラー:Pink Petal/Ivory Frost/Midnight Noir

GY Mini Voyager Backpack

価格:各35,200円(税込)

シンプルで使いやすい、フラップタイプのミニバックパックです。前面のフラップやサイド、ショルダーに繊細なレースを配置。

カラー:Pink Petal/Ivory Frost/Midnight Noir

GY Micro Bag

価格:各15,950円(税込)

キュートなマイクロサイズのショルダーバッグは、ストラップを外せばポーチに変身。

カラー:Pink Petal/Ivory Frost/Midnight Noir

GY Slim Wallet

価格:各12,100円(税込)

シンプルで使いやすいミニウォレットに、繊細なフラワーレースのリストレットを付けています。

カラー:Pink Petal/Ivory Frost/Midnight Noir

GY Pod Case

価格:各11,000円(税込)

コロンとしたフォルムがかわいい、イヤホン用ハングオフポーチです。

カラー:Pink Petal/Ivory Frost/Midnight Noir

グロウニーとのコラボコレクションを手に入れよう

シンプルなデザインのバックパックやミニバッグなどに、繊細なフラワーレースをほどこした、フェミニンで洗練された印象のコラボコレクションを紹介しました。

使いやすいバックパックやミニバッグ、ウォレットなどは、贈り物にもおすすめです。全5型が3色展開でラインアップをしているので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。