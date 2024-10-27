¡ÚÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Û°¦¸¤¤Î»õËá¤­¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ªPetÇîÂçºå¤Ç¡Ö¥ß¥¬¥±¥ó¥Ç¡×¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ø¥Ã¥É¤òÀè¹ÔÈÎÇä

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¢£PetÇî2024 Âçºå (Pet Exposition 2024 in Osaka)
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Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í Á°Çä1,300±ß / ÅöÆü1,400±ß¡¢»Ò¶¡ Á°Çä700±ß / ÅöÆü800±ß
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