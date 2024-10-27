¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¡ÖÉ×¡¦ÀÄ»³¿¿¼£¤È¤ÎÁá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿Í½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú2023ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2023Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¿Íµ¤µ»ö¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡ÖÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2023Ç¯8·î31Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö½÷Í¥¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¼ñÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÉý¹¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¤µ¤ó¡£É×¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÀÄ»³¿¿¼£¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤È¤è¤¿¤µ¤ó¤ÎÈá¤·¤ß¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¨¡¨¡¡£¡Ê¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡§¶ÌÃÖ½ç»Ò(t.cube)¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤ÎÀÄ»³¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
* * * * * * *
Í½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿Áá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì
2022Ç¯3·î21Æü¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·îÆü¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÆü¤¬±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ðôÉô¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯½Õ¡£¼ðáç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ¼ÂÓ¤Þ¤ÇÅ¦½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢À¼¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ðáç¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤äÊü¼ÍÀþ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅ¤Î·ë²Ì¡¢¤¬¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢21Ç¯¤Î12·î¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´µÉô¤ò¤Û¤Ü¤¤ì¤¤¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1¥õ·î¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆÈ¯¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤¬57ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢É×¤Ï8Ç¯Á°¤Ë¤âÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´Â¡¤ÎÊÛ¤¬²õ¤ì¤Æ¿´Â¡¤Ë¿åÊ¬¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¡£¡Öº£Æü¤«¤é3Æü´Ö¤¬Æ½¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë30Æü´Ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÀ¸´Ô¡£Âà±¡¸å¤Ï¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤éÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ä¤È¤Þ¤¿°û¤ß¤À¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÀÄ»³¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È¤¿¤Ð¤³¤È¤Ï±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬Èà¤Î¡ÔÀ¸¤Êý¡Õ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¯¤éÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¼£·¯¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡£Äü¤á¤Ë¶á¤¤¿´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÉÔÀÝÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÄ¹À¸¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿Í½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖÉ×¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Í¤¨¹þ¤à»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Í½Äê¤òÆþ¤ì¤Æ¹Í¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
Æ®ÉÂÃæ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤â¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤ÇÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î°ÍÍê¤ÏÃÇ¤é¤º¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ½Äê¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Æþ¤ì¤ÆË»¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Í¤¨¹þ¤à»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¿©»ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢´î¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢É×¤òÃÎ¤ëÊý¤«¤é¡¢»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£±Ç²è¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤â¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê´é¤â¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î¤Ñ¤ë¤ë¤È3É¤¤ÎÇ¤ÎÂ¸ºß¤âµß¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÄ«¡¢¤Ñ¤ë¤ë¤Î»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¶á½ê¤Ë¤Ï¡Ö¸¤Í§¤À¤Á¡×¤¬20¿Í¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤Å·µ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤ªÃã¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡£¤¢¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¤ª²Û»Ò¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÁÓ¼º´¶¤òËä¤á¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°¦¸¤¤Ñ¤ë¤ë¡Êº¸¾å¡Ë¤È3É¤¤ÎÇ¤¿¤Á¡£¤È¤è¤¿¤µ¤ó¤Ï¸¤Ç¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Ñ¤ë¤ë¤Ï¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ë»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µã¤´é¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤ë»þ¤â¡¢¤Ñ¤ë¤ë¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡¢µã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤Ñ¤ë¤ë¤ÎÂÎ¤ÎÌÓ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡½¡½±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎÈá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÏÀÎ¤«¤éµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¶¶ø¤Î¸¤¤äÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¸¤¡¢ÊÝ¸îÇ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ»³¤È¤Ä¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ï3É¤¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢È±¤¬¹ø¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â·Ý½Ñ²È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¿Í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°Êª¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÈà¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤ÈÃÎ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬»ô¤¦¡×¤È¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤Ö¤¦¤Ö¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤½¤Î»Ò¤â´Þ¤á¡¢4É¤¤ÎÇ¤È¤È¤â¤Ë·ëº§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡£»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä