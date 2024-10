【休載イラスト】10月27日 公開

小学館は10月27日、しょたん氏によるマンガ「君は冥土様。」の休載告知をサンデーうぇぶりにて行なった。

本作は元殺し屋のメイド・雪が高校生・横谷人好との暮らしを通して“普通”を知っていくという作品。本日10月27日更新分は作者急病のため休載となり、サンデーうぇぶりでは勝田のソースの夢をみながらすやすやと眠る雪さんのイラストが公開されている。なお、次回更新は11月3日予定。アニメが好評なことを受け、”特別なキャンペーン”の開催も示唆されている。

【君は冥土様。】

高校生・人好の家に「雇って欲しい」とやって来たメイドさん。前職は殺し屋、特技は暗殺、家事は全くの初心者… 無茶なお願いに戸惑い断る人好だったが、メイドさんに命を救われ、その心の純粋さに触れる。お人好し過ぎる一面も相まって、二人の不思議な生活が始まるのだが…!? これは、感情を知らぬ元殺し屋のメイドさんに、情緒が芽生えるお話。裏社会で孤独に生きてきたメイドさんに、家族が出来るお話。 切なくも楽しい日常が始まります。

