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Göztepe önce savundu; devamında golü buldu¡Ä— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 26, 2024
Son dakikada gelen gol!#GÖZvTS #beINSPORTS pic.twitter.com/4MJXZGTzgQ