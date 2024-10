2025年に10周年を迎える『美男高校地球防衛部LOVE!』のオール新作カットの最新作となる劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE!』、2025年1月24日に公開されることが決定。シリーズのオールスターキャラクターがそろったメインビジュアル、黒玉湯で有基とウォンバットが久々に出会う特報が解禁され、江口拓也ら最新作への出演が発表されたキャストよりコメントが到着した。

本作は、2015年1月に第1期が放送され、2025年に10周年を迎える『美男高校地球防衛部LOVE!』の劇場版。メインビジュアルは、『美男高校地球防衛部LOVE!』や『美男高校地球防衛部LOVE!LOVE!』のキャラクターたちに加え、『美男高校地球防衛部HAPPY KISS!』のメンバーと、総勢24キャラクター集結のビジュアルとなっている。特報は、黒玉湯に降ってきたウォンバットが久々に箱根有基に出会うシーンから始まり防衛部5人がバトルラヴァーズに変身する姿が描かれている。主題歌は、『美男高校ALL STARS』全24キャラクター(キャスト22人)で贈る「永久不変☆LOVE IS LIFE☆」に決定。特報ではそんな主題歌も少し聞くことができる。全24キャラクターの歌声を聞き分けることが出来るのか?そして、本作のムビチケが11月1日より発売することが決定。前売り特典第一弾としてオリジナル缶バッジ(全5種・ランダム)が付いてくる。全国の公開劇場およびメイジャー、MOVIE WALKER STOREにて販売。シリーズのオールスターキャラクターが勢ぞろいの本作。今回はどのような敵と戦い、どのような物語になるか。ラブメイキングして戦うバトルラヴァーズたちの戦いに注目したい。劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE!』は、2025年1月24日公開。江口拓也ら声優キャストのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■下鶴直幸(修善寺鏡太郎役)修善寺鏡太郎役 下鶴直幸です。「地球防衛部」シリーズ、放送から10周年&10周年記念の劇場アニメ「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE!」制作決定おめでとうございます!! そして、今回の最新作で初めて「LOVE!」の先輩方と共演させて頂きとても光栄です。2018年4月から「HAAPY KISS!」のアニメの放送が始まり、僕の声優人生の始まりからずっとそばにあった防衛部が10年も沢山の方々に愛され続けているんだなと思うと、こんなに素晴らしい作品に関わることができて幸せです!!! これからも、ずっと愛され続けて広がって行くであろう「地球防衛部」シリーズを微力ながら支えて盛り上げていきたいです。皆んなで一緒に劇場で防衛部を浴びましょう!!!!!!!!!!■小俣凌雅(霧島龍馬役)Are You HAPPY??? 霧島龍馬役の小俣凌雅です。「地球防衛部」シリーズ、10周年おめでとうございます!!防衛部は僕の初めてばかりの思い出が詰まった作品です。声優として初めて受けたオーディションの防衛部。いろーーーんな初めてを経験させて頂いた防衛部。そして!自身初めての!劇場版!!しかも防衛部!! 関わらせて頂ける事を大変嬉しく思っています。今まで愛し幸せになった皆さん、これから初めて愛し幸せになる皆さんが楽しめる作品になることを祈っています!!■石井孝英(和倉七緒 役)Are you happy? 和倉七緒役の石井孝英です。防衛部シリーズ10周年、おめでとうございます!僕にとって防衛部は、声優人生の大きな一歩を踏み出す事になったとても思い入れの深い作品です。そんな作品の記念すべき10周年映画に、僕たちハピキスも出させて頂けるのは、とても嬉しく光栄です。ありがとうございます。そしてまた七緒を演じられる幸せ…! こんなにも長い期間、1人のキャラクターを演じさせて頂けているのも防衛部が初めてです。それだけ、僕にとってはなくてはならない作品です! 「LOVE!」の先輩方とどう交わるのか…!? ぜひ公開を楽しみにしていて下さい! よろしくお願いします!■安田陸矢(万座太子役)改めて防衛部10周年おめでとうございます。また防衛部に関わらせていただけること、そして6年前と同じメンバーで再びアフレコできることがとても嬉しかったです。これでもかと愛が詰め込まれたこの作品が、無事皆様のもとに届くことを心待ちにしております。せっかくなので是非「HAPPY KISS!」も視聴、もしくは再視聴してから劇場にお越しください! 毎日4分ずつ見れば2025年冬に間に合います。今日から始めましょう。■葉山翔太(道後一六役)防衛部10周年、おめでとうございます!! 先輩・スタッフさん達の愛と皆さまの愛が繋いだシリーズに、それに続く後輩たちとして参加できたこと、とても光栄に思います。今回の劇場版はタイトルを読んで字の如く、エターナルなラブが紡がれる物語です。公開されたら劇場にダッシュ!ダッシュ!ダッシュ!していただき、ビッグスクリーンで地球防衛部シリーズのビッグラブを受け取ってください☆ ラストシーンで全員ハッピーになること間違いなし。■江口拓也(カルルス役)10周年おめでとうございます! 防衛部の収録の日々は、かけがえのない楽しい時間でした。久しぶりにカルルス演じられて嬉しかったです!■緑川光(指宿阿多役)あの世間を騒がせた『地球防衛部』シリーズが、放送から10年も経つだとーーー????? もう一昔前の話じゃないですか(苦笑)。その記念すべきタイミングで劇場版制作とはお目が高い!!(笑) そして、そこに参加出来る事に幸せを感じておりますm(_ _)m 我々はどの様な活躍のシーンが用意されているのでしょう? 期待して待ってますね♪ 個人的に楽しみにしているのは、でかいスクリーンでの変身シーン!!!!! テレビサイズで見ていてもヤバヤバだったので、劇場版だったらヤバヤバのヤバ!!!!でしょう(笑)。皆さんも、そこ楽しみですよね?(笑) 是非!! そこを含めて劇場でご堪能下さいませ♪■鳥海浩輔(宇奈月太樹役)宇奈月大樹役の鳥海浩輔です。まさかまさかの劇場版! 放送後かなり時間もたっていた事もあり、本当にまさかまさかの劇場版アニメでございます。この、まさかまさかの劇場版をお届けできる事に感謝しつつ、皆様には是非! 楽しみに待っていていただければと思います。いや〜、それにしても、まさかまさかの(以下略)。■松岡禎丞(白骨マーサ役)まずは、10周年おめでとうございます! 本当に久しぶりに演じることができて面白かったです、内容も内容であっと驚く仕掛けがあるので楽しみにしていてください! 一番の問題は声がちゃんと出るか、当日までドキドキだったことでしょうか(笑)。でも皆さんお変わりなく、協力して面白い作品ができたと思います。当日まで楽しみに待っていてください!