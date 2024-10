ACIDMANがメジャーデビュー記念日の10月30日、ワンマンライブ<This is ACIDMAN 2024>を開催する。同公演の本編セットリストが事前発表となった。<This is ACIDMAN>は、2021年に結成25周年を記念してZepp Tokyoで初開催したものであり、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われるワンマンライブだ。公演当日にメジャーデビュー23年目および、結成28年目を迎えるほか、ワンマンライブ<This is ACIDMAN>は今年が4度目の開催となり、チケットは即日ソールドアウトしている。

■<This is ACIDMAN 2024>



10月30日(水) 神奈川・ KT Zepp Yokohama

▼チケットbr>・SSエリア(最前ブロック):¥8,000円(税込)

・2F SS指定席(最前列):¥8,000円(税込)

・1Fスタンディング:¥6,000(税込)

・2F指定席:¥6,000(税込)

・学割1Fスタンディング:¥4,000(税込)

・学割2F指定席:¥4,000(税込)

※SSエリア/SS指定席=モバイル先行限定

※SOLD OUT



▼公式セットリストプレイリスト

https://lnk.to/thisisacidman2024 10月30日(水) 神奈川・ KT Zepp Yokohama▼チケットbr>・SSエリア(最前ブロック):¥8,000円(税込)・2F SS指定席(最前列):¥8,000円(税込)・1Fスタンディング:¥6,000(税込)・2F指定席:¥6,000(税込)・学割1Fスタンディング:¥4,000(税込)・学割2F指定席:¥4,000(税込)※SSエリア/SS指定席=モバイル先行限定※SOLD OUT▼公式セットリストプレイリストhttps://lnk.to/thisisacidman2024

■楽曲「sonet」リリース情報

デジタル先行配信:2024年12月2日(月)00:00配信開始

※連続ドラマW『ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話放送終了1時間後

シングルCD:2025年1月8日(水)発売

※収録内容やその他詳細&予約受付方法は後日発表予定

デジタル先行配信:2024年12月2日(月)00:00配信開始※連続ドラマW『ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話放送終了1時間後シングルCD:2025年1月8日(水)発売※収録内容やその他詳細&予約受付方法は後日発表予定

■<ACIDMAN「sonet」発売記念ライブ&壇上交流会>



2025年1月11日(土) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00

▼タイムスケジュール(予定)

・17:00〜18:30:「sonet」発売記念ワンマンライブ

・19:00〜: 壇上交流会

▼チケット

6,500円(税込) /学割 4,500円(税込)

※未就学児童無料

【ACIDMAN MOBILE会員先行】

受付期間:10月18日(金)19:00〜10月28日(月)23:59

【オフィシャル先行】

受付期間:10月18日(金)19:00〜11月10日(日) 23:59

▼壇上交流会

※ACIDMAN初の試みによるファン参加型イベント。新曲「sonet」の初披露に加え、「sonet」CD購入者全員を対象に、ライブ終了後、機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人との握手会を実施。“メンバーと共にステージに上がる”という、なかなか体験できない特別な機会となる。

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

詳細ページ

2025年1月11日(土) 東京・Zepp Hanedaopen16:00 / start17:00▼タイムスケジュール(予定)・17:00〜18:30:「sonet」発売記念ワンマンライブ・19:00〜: 壇上交流会▼チケット6,500円(税込) /学割 4,500円(税込)※未就学児童無料【ACIDMAN MOBILE会員先行】受付期間:10月18日(金)19:00〜10月28日(月)23:59【オフィシャル先行】受付期間:10月18日(金)19:00〜11月10日(日) 23:59▼壇上交流会※ACIDMAN初の試みによるファン参加型イベント。新曲「sonet」の初披露に加え、「sonet」CD購入者全員を対象に、ライブ終了後、機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人との握手会を実施。“メンバーと共にステージに上がる”という、なかなか体験できない特別な機会となる。(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999詳細ページ

関連リンク

◆<This is ACIDMAN 2024> 特設サイト

◆ACIDMAN オフィシャルサイト

◆ACIDMAN MOBILE

◆ACIDMAN オフィシャルTwitter

◆ACIDMAN オフィシャルInstagram

◆ACIDMAN オフィシャルTikTok

◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<This is ACIDMAN 2024> 特設サイト◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN MOBILE◆ACIDMAN オフィシャルTwitter◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN オフィシャルTikTok◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

セットリストの事前公開は、”セトリを知った状態で楽しむ”という、音楽ライブにはほとんどなかった楽しみ方を提唱したいとの大木伸夫(Vo, G)の想いも込められている。発表されたセットリストは特設サイトにて確認できる。今回“ファン投票曲”は明かされていないので、こちらは当日のお楽しみ。なお、これに合わせてプレイリストも公開された。ACIDMANは、10月からWOWOWでスタートしたドラマ版『ゴールデンカムイ』最終話エンディングテーマにて、新曲「sonet」が起用されることが決まっている。先ごろ、その発売日が2025年1月8日であることが発表されたほか、2025年1月11日にZepp Hanedaにて<「sonet」発売記念ワンマンライブ&壇上交流会>を開催することも決定している。チケットの最速先行受付は11月10日23:59まで。