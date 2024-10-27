ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢18ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤Ïº£¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê67¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢18ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×18ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡¢11·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤¹¤ë²»³Ú·à¡ØÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£Æ±·à¤ÇÄ¹Ç¯¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢18ºÐ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç³ØÆþ³Ø»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÀ¾»³¿åÌÚ¤È»£¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡£¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ã¤¤º¢¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÂçÃÝ¡£Í§¿Í¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¡Öº£¤È¤¼¤ó¤ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¾Ð´é¤Ïº£¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤¼¡¼¤ó¤Öº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¤½¤ì¤³¤½¤¬¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¸Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¡ 18ºÐ¤Î¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤³¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×18ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡¢11·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤¹¤ë²»³Ú·à¡ØÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£Æ±·à¤ÇÄ¹Ç¯¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢18ºÐ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç³ØÆþ³Ø»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÀ¾»³¿åÌÚ¤È»£¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¾Ð´é¤Ïº£¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤¼¡¼¤ó¤Öº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¤½¤ì¤³¤½¤¬¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¸Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¡ 18ºÐ¤Î¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤³¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£