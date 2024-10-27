ÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¡õ½ÂÀîÀ¶É§¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍÊª¤Ë
¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ËÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¤È½ÂÀîÀ¶É§¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ï¡Èº£¤òÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìºî¤Ë¡¡¥³ー¥É¥Íー¥à¡È¤¤¤Å¤ß¡É¤ÎÆæ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ö¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÏÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼ç±é¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆüÍË·à¾ì½é¼ç±é¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡£Ã¼Åç¤ÎÃº¹Û°÷¤Î²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦Å´Ê¿¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤ËÀ¸¤¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Û¥¹¥È¤ÎÎè±û¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ¶Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¼ÅçÍ£°ì¤Î±Ç²è´Û¡Ö¾¼ÏÂ´Û¡×¤Î´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂç¿¹¡£½ÂÀî¤Ï¡¢Ã¼Åç¤ËÆÍÇ¡¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ¾¾è¤ë²ÆÈ¬ÌÚ¤ò±é¤¸¤ë¡£ÊÒ¶Í±é¤¸¤ëÂç¿¹¤ÏÂè2ÏÃ¤«¤é¡¢½ÂÀî±é¤¸¤ë²ÆÈ¬ÌÚ¤ÏÂè3ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ ¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎè±û¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÎè±û¤Ë¤¤¤Å¤ß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅç¤Ç¤ÎÊ£»¨¤Ê¡ÈÎøÌÏÍÍ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£1955Ç¯9·î¡£Ã¼Åç¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤¦Å´Ê¿¤ò¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÄ«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£Ä«»Ò¤ÎÅ´Ê¿¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿Å´Ê¿¤Î¹¥°Õ¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ã¼Åç¤ËÀ¸³èÍÑ¿å¤ò°ú¤¯³¤Äì¿åÆ»·×²è¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤ËÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤¿É´¹ç»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¡È¥¹¥¯¥¨¥¢¥À¥ó¥¹¡É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃ¼Åç¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±¹¥²ñ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Å´Ê¿¡¢Ä«»Ò¡¢¸¾¡¢¥ê¥Ê¤ò½¸¤á¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢Ã¼Åç¤Ë¤ÏÂç·¿¤ÎÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë