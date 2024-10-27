¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç14¡Û¿È¤°¤ë¤ßÇí¤¬¤ì¿Í¤â¥«¥Í¤â¤Ê¤·¡ÄÀÐÇËÁíÍý¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÈàÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Áá¤À¤Ã¤¿º¢
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç14Ç¯10·î10Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÀÐÇËÌÐÃÏÊýÁÏÀ¸Áê °ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¿È¤°¤ë¤ßÇí¤¬¤µ¤ì¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÈÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡×¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¡¢10·î£±Æü¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¡£¼«¿È¤Î·Ç¤²¤ëÀµÏÀ¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¡Ö£±¶¯¡×¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ¶ø¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤À¡£¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¡Öº½µÖ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿´¶¡×
¡Ô¡ÖÀÐÇË¡ÊÌÐ¡Ë¤µ¤ó¤ÏÄ»¼è¸©½Ð¿È¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¡¢Èà¤Ïº½µÖ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì»þ¤Ï¼¡¤Î¼óÁê¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Èº½¤ÎÃæ¤ËËäË×¤¹¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡ÊÀÐÇË»á¤È¿Æ¤·¤¤¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¡Ë¡Õ
¡Ç14Ç¯£¹·î£³Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âè£²¼¡°ÂÇÜ²þÂ¤Æâ³Õ¤Ç¤Ï´´»öÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐÇË»á¡ÊÅö»þ57¡Ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ60¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÀß·×¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¿¤á¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤½¢Ç¤¤«¤éÌó£³½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤Î´é¿§¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëºã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤È¿Æ¤·¤¤Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¤Îµ¼Ô¤ÏÅö»þ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÃÏÊý¤ÎÉü¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¿Í¸ý¸º¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¡¢¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ØÍ½»»¤â¤Ê¤¤¡¢ÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤â¤Ê¤¤¡¢¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¾þ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤â¡¢¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸ËÜÉô¤Î»öÌ³¶É¤Ë¤Ï³Æ¾ÊÄ£½Ð¿È¤Î70¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î70¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¿Ô¤¯¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
¸¢¸Â¤â¿Í¤âÍ½»»¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ç15Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¤è¤ëàÀÐÇË¤Ä¤Ö¤·á¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤ÀÐÇËÇÉ¤Î³û²¼°ìÏº»á¤äÉÍÅÄÌ÷°ì»á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´´»öÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¡¢´´»öÄ¹ÂåÍý¤ò³°¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿È¤°¤ë¤ß¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¿Ê¼¡Ïº»á¤é£´¿Í¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç
¤µ¤é¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤ÏÆÃÌ¿Âç¿Ã¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÇ¤¤ÎÉûÂç¿Ã¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¿Ã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¦¶á¤â¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀÐÇË»á¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬Éü¶½À¯Ì³´±¤ÈÆâ³ÕÉÜÀ¯Ì³´±¤ËÎ±Ç¤¤·¤ÆÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¡ÊÅö»þ33¡Ë¤ÈÂç¿ÃÊäº´´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿°ËÆ£Ã£Ìé¡¦¸µ¶âÍ»Áê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÔÊ¿¾ÌÀÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¤ò´Þ¤á¤¿£´¿Í¤À¤±¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´Åö¡×¤Î·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÈà¤é¤È½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤¬£²¤Ä¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î¼ã¼ê´±Î½¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼À©ÅÙ¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ì£Êý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤³¤ÎÄó°Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀÐÇË»á¤Ï£¹·î¾å½Ü¤ÎÅÚÆü£²Æü´Ö¤Ç£¸ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢
¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¡¢¼ã¼ê´±Î½¤òÃÏÊý¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡Õ
¡Ç12Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¡££²¿Í¤ÇÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ëÂ«¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÐÇË»á¤ò¸«¤Æ¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Ê¼¡Ïº»áÍê¤ß¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ÏÀÐÇË»á¤Îµá¿´ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤³¤Î¿Í»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÉô¿Ø±Ä¤ÎÀÐÇË¤Ä¤Ö¤·¤ÏÁêÅö¤ËÇ°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¿Í»ö¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµµÎö¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ç12Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¤È°ÂÇÜ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÂè£²¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤Ï´´»öÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤ª¤êÉ½ÌÌ¾å¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡££²¿Í¤ÎÂÐÎ©¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æâ³Õ²þÂ¤¤ÇÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡À©Ã´ÅöÁê¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÃÇ¤ê¡¢´´»öÄ¹¤Ø¤ÎÎ±Ç¤¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤âÀÐÇËÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì°Ê¹ß¤âÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤È¤·¤Æ³ÕÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¤À¤¬¡Ç16Ç¯£¸·î¤ÎÂè£²¼¡Æâ³Õ²þÂ¤¤ÇÇÀ¿åÁê¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤â¤³¤ì¤ò¸Ç¼¤¹¤ë¡£°ÊÍè¡¢°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼çÎ®¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¡ÖÅÞÆâÌîÅÞ¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯10·î£±Æü¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÖÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ÅöÁª³Î¼Â¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Þ¤ÇÇË¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤·½¢Ç¤°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¸Àµï»Î¤Ö¤ê¤ÏÌÄ¤ê¤ò¤Ò¤½¤á¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£