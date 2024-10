SPYAIR、Perfumeらがランクイン！今注目の歌詞ランキングはIS:SUEの「THE FLASH GIRL」が1位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、10月24日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、IS:SUEの「THE FLASH GIRL」が輝いた。2024年11月13日にリリースされる2ndシングル『Welcome Strangers 〜2nd IS:SUE〜』リード曲だ。常識と偏見を覆し、混沌とした社会の中で自分自身を“Stranger(変わり者)”だと感じるすべての人の背中を押すダンスナンバーとなっている。MVは、マイノリティと向き合ったメンバーが“自分に自信を持つこと”や“自分らしくあること”を多彩に表現した映像に仕上がっている。

2位には、Adoの「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」が初登場。さらに3位には「初夏」がランクイン。いずれも2024年10月24日にリリースされた初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』収録曲だ。「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」は、女性ソロアーティスト史上初の国立競技場でのワンマンライブとなった伝説の単独公演「Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』」で披露した初音ミクとの夢のコラボレーション曲で、楽曲提供は“まふまふ”によるもの。また、「初夏」はAdoが作詞・作曲を手がけた曲として初めてのリリースとなる楽曲。

5位には、野田愛実の「明日」がランクイン。2024年10月31日に配信リリースされる新曲であり、松本若菜が主演のフジテレビ系木曜ドラマ『わたしの宝物』主題歌だ。野田愛実は、YouTube登録者約24万人、総再生回数7000万回以上を誇るアーティスト。彼女にとって、GP帯連続ドラマ初主題歌となる。ドラマの主人公に寄り添った歌詞に繊細なピアノとヴァイオリンのサウンド、そして野田愛実の“聴く人を惹きつける”歌声が特徴的なバラード楽曲となっている。

7位には、Perfumeの「Cosmic Treat」がランクイン。2024年10月30日にリリースされるコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』収録曲だ。Perfume初の前篇・後篇に分かれた今作アルバムは、宇宙を舞台に3人が繰り広げる壮大なドラマを凝縮した、架空の映画のサウンド・トラックのようなコンセプトアルバム。新曲「Cosmic Treat」のMVでは、アルバムに収録された全10曲が描くストーリーとコンセプトを踏襲。都内近郊でのロケ3日間とスタジオ1日で撮影された超大作で、SF映画さながらの壮大な描写となっている。

10位には、SPYAIRの「青」がランクイン。2024年10月30日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマだ。同アニメは、命懸けで青春の炎を燃やすミブロのキャラクターたちが、戦う世にしないために、戦いに挑んでいく生き様がアツく描かれる物語。そして、この作品の為に書き下ろされた「青」は、誰しもが通る青い時代を渡って、大人になっていく変化や決意が込められた楽曲となっている。

【2024年10月24日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 THE FLASH GIRL/IS:SUE2位 桜日和とタイムマシン with 初音ミク/Ado3位 初夏/Ado4位 WMDA(Where My Drums At) /INI5位 明日/野田愛実6位 こまりわらい/近藤利樹7位 Cosmic Treat/Perfume8位 F.R.I. /ゴスペラーズ9位 UNBREAKABLE/THE JET BOY BANGERZ10位 青/SPYAIR