新馬戦を制したゴールデンクラウド(c)netkeiba

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　27日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線での競り合いを制した鮫島克駿騎手騎乗の2番人気ゴールデンクラウド(牡2、栗東・小林真也厩舎)が、後続を離して最後まで争った1番人気ダノンヴェステル(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒5(良)。

　さらに7馬身差の3着に4番人気カナルビーグル(牡2、栗東・音無秀孝厩舎)が入った。なお、3番人気ジャスティンロング(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は5着に終わった。

　勝ったゴールデンクラウドは、父Cloud Computing、母Seoul Gold、その父Medaglia d'Oroという血統の米国産馬。

【勝ち馬プロフィール】
◆ゴールデンクラウド(牡2)
騎手:鮫島克駿
厩舎:栗東・小林真也
父:Cloud Computing
母:Seoul Gold
母の父:Medaglia d'Oro
馬主:シルクレーシング
生産者:Todd Sheehan & Burton Johnson

【全着順】
1着　ゴールデンクラウド　2人気
2着　ダノンヴェステル　1人気
3着　カナルビーグル　4人気
4着　ユージュアーナ　12人気
5着　ジャスティンロング　3人気
6着　ハナカホノカ　11人気
7着　ギンガエクスプレス　9人気
8着　エイシンクァンタム　5人気
9着　ボヤージュアウト　14人気
10着　レイヤー　6人気
11着　スウィープレジーナ　8人気
12着　ボルダーオパール　16人気
13着　キタノボンボヤージ　13人気
14着　ダウントゥアース　15人気
15着　ニホンピロマーベル　7人気
16着　アバヨナミダ　10人気