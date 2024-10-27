【京都4R新馬戦結果】ゴールデンクラウドが人気2頭の一騎打ちを制す
27日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線での競り合いを制した鮫島克駿騎手騎乗の2番人気ゴールデンクラウド(牡2、栗東・小林真也厩舎)が、後続を離して最後まで争った1番人気ダノンヴェステル(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒5(良)。
さらに7馬身差の3着に4番人気カナルビーグル(牡2、栗東・音無秀孝厩舎)が入った。なお、3番人気ジャスティンロング(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は5着に終わった。
勝ったゴールデンクラウドは、父Cloud Computing、母Seoul Gold、その父Medaglia d'Oroという血統の米国産馬。
【勝ち馬プロフィール】
◆ゴールデンクラウド(牡2)
騎手:鮫島克駿
厩舎:栗東・小林真也
父:Cloud Computing
母:Seoul Gold
母の父:Medaglia d'Oro
馬主:シルクレーシング
生産者:Todd Sheehan & Burton Johnson
【全着順】
1着 ゴールデンクラウド 2人気
2着 ダノンヴェステル 1人気
3着 カナルビーグル 4人気
4着 ユージュアーナ 12人気
5着 ジャスティンロング 3人気
6着 ハナカホノカ 11人気
7着 ギンガエクスプレス 9人気
8着 エイシンクァンタム 5人気
9着 ボヤージュアウト 14人気
10着 レイヤー 6人気
11着 スウィープレジーナ 8人気
12着 ボルダーオパール 16人気
13着 キタノボンボヤージ 13人気
14着 ダウントゥアース 15人気
15着 ニホンピロマーベル 7人気
16着 アバヨナミダ 10人気