27日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線での競り合いを制した鮫島克駿騎手騎乗の2番人気ゴールデンクラウド(牡2、栗東・小林真也厩舎)が、後続を離して最後まで争った1番人気ダノンヴェステル(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒5(良)。

さらに7馬身差の3着に4番人気カナルビーグル(牡2、栗東・音無秀孝厩舎)が入った。なお、3番人気ジャスティンロング(牡2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は5着に終わった。

勝ったゴールデンクラウドは、父Cloud Computing、母Seoul Gold、その父Medaglia d'Oroという血統の米国産馬。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゴールデンクラウド(牡2)

騎手:鮫島克駿

厩舎:栗東・小林真也

父:Cloud Computing

母:Seoul Gold

母の父:Medaglia d'Oro

馬主:シルクレーシング

生産者:Todd Sheehan & Burton Johnson

【全着順】

1着 ゴールデンクラウド 2人気

2着 ダノンヴェステル 1人気

3着 カナルビーグル 4人気

4着 ユージュアーナ 12人気

5着 ジャスティンロング 3人気

6着 ハナカホノカ 11人気

7着 ギンガエクスプレス 9人気

8着 エイシンクァンタム 5人気

9着 ボヤージュアウト 14人気

10着 レイヤー 6人気

11着 スウィープレジーナ 8人気

12着 ボルダーオパール 16人気

13着 キタノボンボヤージ 13人気

14着 ダウントゥアース 15人気

15着 ニホンピロマーベル 7人気

16着 アバヨナミダ 10人気