アメリカのSETI研究所は2024年10月16日付で、7つの太陽系外惑星が見つかっている恒星「TRAPPIST-1(トラピスト1)」の惑星系を対象に実施された地球外知的生命体(ETI)の電波信号探査に関する研究成果を紹介しています。今回の探査では地球外文明に由来する人工的な電波信号は検出されませんでしたが、今後も探査技術の改善や他の惑星系を対象とした探査が続けられるということです。

TRAPPIST-1とは

【▲ 赤色矮星「TRAPPIST-1」(左端)を公転する7つの太陽系外惑星の想像図(Credit: NASA/JPL-Caltech)】

TRAPPIST-1は「みずがめ座(水瓶座)」の方向約40光年先にある赤色矮星で、これまでに地球に近いサイズの太陽系外惑星が7つ発見されています。そのうち内側から数えて4番目〜6番目の「TRAPPIST-1 e」「TRAPPIST-1 f」「TRAPPIST-1 g」はTRAPPIST-1のハビタブルゾーン(※大気を持つ惑星の表面に液体の水が存在し得る、恒星から一定の範囲にある領域)を公転しているとみられており、地球外生命探査の観点からも注目されています。

電波干渉計でTRAPPIST-1惑星系を合計28時間観測

今回、ペンシルベニア州立大学の大学院生Nick Tusayさんを筆頭とする研究チームは、カリフォルニア州にあるハットクリーク天文台の電波干渉計「アレン・テレスコープ・アレイ(Allen Telescope Array: ATA)」を使用してTRAPPIST-1惑星系を観測しました。ターゲットの周波数帯域は0.9〜9.3GHzで、観測期間は2022年10月〜11月。1回40分〜240分の観測が8回、合計28時間にわたって実施されています。

研究チームが着目したのは「Planet-Planet Occultation(PPO)」と呼ばれる、ある惑星が別の惑星を隠す(掩蔽する)現象が起こるタイミングです。地球はTRAPPIST-1惑星系を“横”から見る位置関係にあり、TRAPPIST-1を公転する太陽系外惑星同士のPPOを観測することができます。PPOが起こる時はTRAPPIST-1の惑星2つと地球が一直線状に並ぶので、もしもTRAPPIST-1で惑星間の無線通信が行われていた場合、漏れた信号を地球の電波望遠鏡で検出できる可能性がある、というわけです。

今回の観測ではPPO中に検出された信号の候補は2264件ありましたが、研究チームによる分析の結果、地球の人類以外に由来する信号は検出されていないことがわかりました。研究チームは今後もこの手法を改良し、PPOのような現象に焦点を当てることで、地球外文明に由来する信号を将来検出できる可能性を高められると考えているということです。

研究チームの成果をまとめた論文はThe Astronomical Journalへの掲載が承認されており、arXivでプレプリントが公開されています。

【▲ 惑星同士の掩蔽(PPO)が起こるタイミングで惑星間通信の信号を検出する手法のイメージ図(地球から見た場合)。地球から見て奥側(オレンジ色)の惑星から手前側(緑色)の惑星へ向けて送信された信号を地球で検出できる可能性があるという(Credit: Zayna Sheikh)】

【▲ 惑星同士の掩蔽(PPO)が起こるタイミングで惑星間通信の信号を検出する手法のイメージ図(公転軌道面の真上から見た場合)。地球から見て奥側(オレンジ色)の惑星から手前側(緑色)の惑星へ向けて送信された信号を地球で検出できる可能性があるという(Credit: Zayna Sheikh)】

