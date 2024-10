『FLASH THE FIRST TAKE』で、ASTERISM・HAL-CAの圧巻のギターテクが炸裂！レアなボーカルも披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「METAL」は、通常は歌唱なしのバンド形態をとっているASTERISMの初のボーカル入り楽曲

アメリカ、フランス、サウジアラビア、シンガポール、韓国など海外で多くの活動をしているヘヴィメタルバンドASTERISM(アステリズム)のギター&ボーカルのHAL-CA(ハルカ)が、『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

ASTERISMの楽曲「METAL」を、YouTube Shorts他、縦型動画プラットフォームで60秒の一発撮りを公開した。

このパフォーマンスでは、元メガデスのギタリスト、マーティ・フリードマンや元ガンズ・アンド・ローゼズのギタリスト、バケッド・ヘッドなどの世界的ギタリストが賞賛したHAL-CAのテクニックを惜しみなく披露。

ASTERISMは、通常はインストゥルメンタルという歌唱なしのバンド形態をとっているが『FLASH THE FIRST TAKE』では、彼女の歌唱ありの疾走感ある楽曲「METAL」を豪快にパフォーマンスしている。

HAL-CAはギター演奏動画を自身のInstagramでグローバルに公開中。総再生回数は2,000万回を超え、世界中のギタリストから注目される存在となっている。

リリース情報

2023.11.01 ON SALE

ALBUM『DECIDE』

ASTERISM OFFICIAL SITE

https://asterism.asia/

FLASH THE FIRST TAKE OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeLvSt3A0DdkKKDk6Q4jvGeDiUNGnS46E