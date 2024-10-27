ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÖÀ¶¸¶ÏÂÇî¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡×Á´ÆâËë
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤ËÆ£Àîµå»ù»á¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åª³Î¤Ê²òÀâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¿·¤·¤¤¸×¾¡¢¤½¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£Æ£Àî»á¤Î¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤«¤é°úÂà»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î1µå¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³Ð¸ç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÅö»þ¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤·¼Ô¤É¤¦¤·¤Î¡¢°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ÖJFK¡×»þÂå¤ÎËë³«¤±
2004Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¤Ï7·î¤Ë1·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿ËÍ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤ÎËö¤´¤í¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÂÐÃæÆüÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
±äÄ¹11²óÉ½¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÁ°Ç¯¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¸Î¾ã¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢150¥¥íÂæ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸ª¤äÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼çÂÎ¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¡¢»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
»°¿¶¤Ç¥¢¥¦¥È¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê¾ò·ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¿Ê¤ó¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»°¿¶¤Î°ÕÌ£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
ËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¼´¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÑ²½µå¤âÀ¸¤¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÇ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÍ¤Ï26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¤«¤é¤Ê¡×
²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤½¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£½¤Àµ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ2005Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJFK¡×¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢Æ£Àîµå»ù¡¢µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿ÄÌ¾Î¡Ë¤È¤¤¤¦·ÑÅê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ÖÀ¶¸¶È¯¸À¡×
¤½¤·¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4·î21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤È¤ÎÂè6Àï¤Ç¤¢¤ë¡£
9ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÎ¢¡¢ÀèÈ¯¤Î°æÀî·Ä¤µ¤ó¤¬2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¡¢ËÍ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¶¸¶¤µ¤ó¤Î¶õ¿¶¤ê¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢°ø±ï¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤¿ËÍ¤¬¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¡¢ËÍ¤òÈóÆñ¤·¤¿À¶¸¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÁû¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÍ¼«¿È¡¢¾¡Éé¤ò²óÈò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÈÜ¶±¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÊÑ²½µå¤ÏÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£2»à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÆñ¤ÏÅª¤Ï¤º¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤«¤é¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Îµå°Ò¤¬Áý¤·¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÇÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤ë¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤Ã¤È¡¢¥Ð¥«¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤â¡¢¤½¤¦»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÃÂÀ¸
¤½¤Î°ì·ï¤«¤é¤ª¤è¤½2¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿6·î25Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ëµð¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿Âè8Àï¡£ºÆ¤ÓÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤â¡¢ËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ÈÖ¼êÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢7²óÉ½¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯8²óÉ½¡¢1»à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÀ¶¸¶¤µ¤ó¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌðÌî¤µ¤ó¤È¤Ï¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¡£
À¶¸¶¤µ¤ó¤â¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤ÏÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤®¤ê¤Çµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Íâ2006Ç¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È°Ê³°¤Îµå¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤¬À¶¸¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤²¤¿4µå¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï°ìÀ¸¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ð¤Î¶Ì¤ä¡×
ËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¸å¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òËÍ¤¬¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾¤Å¤±¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¸ß¤¤¤¬Á´ÃÎÁ´Ç½¤ò·¹¤±¤¿ÂÐ·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¡¢Åê¼ê¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤ë¡£
ËÍ¤Ï¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤¿¡£
¡Öºå¿À¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¼åÂÎ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡Ä¡×Æ£Àîµå»ù¤¬¡Ô¼Â¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡ÖÎ¢»ö¾ð¡×