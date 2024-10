【サーティワン×ハローキティ】コラボ第1弾、かわいすぎるチャーム・ふわふわスリーブ付きフードメニューが出るよ

B-R サーティワン アイスクリームは、2024年11月1日から、今年50周年を迎えるサンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」を実施します。

11月1日はハローキティのお誕生日

子どもから大人まで大満足のスペシャルなアイスクリームが登場します。

・【数量限定】ハローキティ バースデーダブルカップ

お好きなアイスクリーム2個に、ハローキティのチャームポイントを再現した赤いリボン型チョコをトッピング。懐かしさを感じるレトロかわいいデザインのカップにも注目です。さらに、サーティワンオリジナルのハローキティ チャームがついてきます。

価格は、スモールダブル660円、レギュラーダブル910円。

・ハローキティ ダブルカップ

お好きなアイスクリーム2個を特別デザインのカップで楽しむことができます。

歴代のハローキティがモノクロ調になったシックなデザインと、双子の妹のミミィやボーイフレンドのディアダニエルも登場するデザインの2種類。デザインを選べます。

価格は、スモールダブル 510円、レギュラーダブル 760円。

さらに、先着・数量限定でピンク色のリボンチョコがついてきます。

・ハローキティ バースデー アップルパイサンデー

ハローキティの誕生日をお祝いするスペシャルなサンデー。お好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、たっぷりのホイップクリームと角切りリンゴ入りソース、サクサクのパイ、ハローキティの顔のチョコレートもトッピングし、オリジナルのピックもオン。さらに、カップにつけて楽しめるオリジナルのふわふわスリーブがついてきます。

価格は1350円。

カップのデザインも特別仕様。全方位ハローキティであふれた、ファンにはたまらないメニューです。

・ハローキティ バースデーセット

持ち帰り用ボックスはインパクト大のデザイン。側面には歴代のハローキティのデザインが大集合です。お気に入りのデザインを探しながら、わいわい楽しむのも良いですね。お好きなアイスクリームを8個選ぶことができます。

価格は、スモール 2800円、レギュラー 3500円。

さらに、ふわふわフランネル素材のオリジナルブランケットも付いてきます。ブランケットのサイズは、ヨコ約90センチ×タテ約60センチです。

販売期間は2024年11月1日から11月20日まで。なくなり次第終了です。また、一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. L652458

東京バーゲンマニア編集部