全日本合唱コンクール「中学校」始まる 混声・同声に33校が出場
第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門が27日、さいたま市のソニックシティで始まった。
混声合唱の部と同声合唱の部に計33団体が出場する。
出雲市立斐川西（島根）の演奏=さいたま市のソニックシティ、高山顕治撮影
11月17日の小学生部門、11月23、24日の大学職場一般部門も含め、ライブ配信がある。申し込みは当日まで専用サイト（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11014481）で。
中学校部門の出場校は次の通り。（演奏順）
◇中学混声（午前9時55分開演）
出雲市立斐川西（島根）、名古屋市立志賀（愛知）、横浜国大鎌倉（神奈川）、綾川町立綾川（香川）、札幌市立琴似（北海道）、名古屋市立滝ノ水（愛知）、町田市立鶴川二（東京）、熊本大付（熊本）、宮崎大付（宮崎）、郡山市立郡山一（福島）、堺市立浜寺南（大阪）、仙台市立一（宮城）、群馬大付（群馬）
◇中学同声（午後2時15分開演）
武庫川女子大付（兵庫）、熊本市立出水（熊本）、名古屋市立桜山（愛知）、高知学芸（高知）、矢巾町立矢巾北（岩手）、郡山市立郡山七（福島）、札幌市立札苗北（北海道）、横浜市立大綱（神奈川）、会津若松市立四（福島）、高知大付（高知）、大妻中野（東京）、国府台女子学院（千葉）、八千代松陰（千葉）、金城学院（愛知）、熊本市立帯山（熊本）、出雲市立一（島根）、郡山市立大槻（福島）、清泉女学院（神奈川）、札幌市立上篠路（北海道）、神戸大付中等教育（兵庫）