サンボマスターが10月25日、 東京・日本武道館にて<サンボマスターワンマンツアー2024 「ラブ&ピース!マスターピース!」ファイナルシリーズ>の千秋楽を開催した。同公演では2025年にバンド結成25周年を記念した 「全員優勝VICTORY25」プロジェクトの始動を発表したほか、ツアーファイナルを記念してイラストクリエイター・がーこが手掛けた「稲妻」ミュージックビデオがYouTube上に公開された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<サンボマスターワンマンツアー2024 「ラブ&ピース!マスターピース!」ファイナルシリーズ>2024年10月25日(金)@東京・日本武道館 セットリスト



01. 稲妻02. 輝きだして走ってく03. 可能性04. 笑っておくれ05. ミラクルをキミとおこしたいんです06. 夜が明けたら07. 世界をかえさせておくれよ08. ヒューマニティ!09. 青春狂騒曲10. YES11. ビューティフル12. I love you & I hate the world13. ラブソング13. 光のロック15. 自分自身16. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ17. 孤独とランデヴー18. Future is Yours19. できっこないを やらなくちゃ20. 花束encoreen1. そのぬくもりに用があるen2. ロックンロール イズ ノットデッド▼ツアー<ラブ&ピース!マスターピース!>ファイナル日本武道館セットリストhttps://sambomaster.lnk.to/loveandpeacemasterpeace_budokan