¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù½Ð±é¤Î½÷Í¥¡¦µÜ¸¶²Ú²»¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ø¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¡Ù¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÅ¨Ìò¤Ç¤¢¤ë"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤Î¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦µÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¼êÁ´¹ñ»°Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î2ºî¤Ç¤Ï¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2014Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù25¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¿ï»þ¡¢¤½¤Î·ò¹¯Åª¤Ê»èÂÎ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÄ¾·â¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈäÏª¤·¤¿½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÆÃ½¸¹æ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡ÖRISE¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÖR-1SE Force¡×¤Î°ì°÷¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÜ¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1²ó39ÉÃKO¾¡¤Á¤È¤¤¤¦²÷µó¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¸¶¡¡¡ÖR-1SE Force¡×¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉô³è¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃËÀ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ð¤«¤ê¡£½÷À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤«¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¹â¶¶ÑÛ¤µ¤ó¡¢Âç´ÓºÌ¹á¤µ¤ó¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¡£³§¤µ¤ó"¸«¤é¤ì¤ë"¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤äÂÎºî¤ê¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª
¡¼¡¼¤¸¤ã¤¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤«¡Ö¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤É¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡£¤¿¤À¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¼«Ê¬¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤è¤¦¤È¡¢É¬»à¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åö»þ¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¾å¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤ÆÅÙ¡¹¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯9·î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ø½Ð±é¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡©
µÜ¸¶¡¡2017Ç¯¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ÅÄºê¡ÊÎµÂÀ¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¶õ¼ê¤ò¼¤á¤¿Ä¾¸å¤Î17ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÇ¯ÎðÅª¤Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼Á°²ó¤Ç¤â¾¯¤·½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤¿¤Î¤Ï°Ìò¤Ç¤¢¤ë"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤Î¼¡½÷¤Ç¹¥ÀïÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥È¡¼Ìò¡£µÜ¸¶¤µ¤ó¤ÏÆÀ°Õ¤Î¶õ¼ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â32ÏÃ¡Ê2024Ç¯4·î21ÆüÊüÁ÷¡¿¡Ø¸½¤ëÂç²¦¡ª¡¡¿Í·Á¤¿¤Á¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¼ç¿Í¸ø¡¦ÊõÂÀÏº¤È¤È¤â¤ËÌÂµÜ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ßÃ¦½Ð¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢½±·â¤·¤Æ¤¯¤ëÉôÂâ¤òÊõÂÀÏº¤È¶¦¤ËÅÝ¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¡Ö»ÈÌ¿¤â°ÕÌ£¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª¡¡»ä¤Ï»ä¤¬»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀï¤¦¡ª¡×¤È°ÒÀª¤è¤¯"¥á¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤Æ"10¿ôÌ¾Áê¼ê¤ËÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
µÜ¸¶¡¡ÁÇÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Àï¤¦ºÝ¤ÎBGM¤¬¡ª¡¡»ä¡¢°Ìò¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤¤¤Î!?¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼°ìÃÊÍî¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥í¥È¡¼¤ÏÊõÂÀÏº¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò½³¤ê¡¢Å¨¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¤½¤ì¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤¯´¶¤¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÜ¸¶¤µ¤ó¼«¿È¡¢Æâ¿´¥Ò¡¼¥í¡¼Â¦¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡Á´Á³¡Ê¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ë¡£°Ìò¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Ë½¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÍðË½¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÆ²¡¹¸À¤¨¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼ÊõÂÀÏº¤Ë¡Ö¤³¤Î¡¢¥¯¥½¥¬¥¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Ìò¤¬µ±¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤âµ±¤¯¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¹ÃÈå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÆÃ½¸¹æ¡Ê2023Ç¯44¹æ¡¿10·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤Î»°½÷¡¦¥é¥±¥·¥¹Ìò¤Îºä´¬Í¼Ó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÉ½»æ¡õ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ú¡¼¥¸¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ºÙÌî¿¸»Ê¡Ë¤è¤ê
µÜ¸¶¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÉ½»æ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡¡´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡¡ÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤Ê¤¤ã¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÁé¤»¤è¤¦¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜ¸¶¡¡¤¤¤¨¡£¤Þ¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤ËÀäÂÐ¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¡×¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¥¯¥í¥È¡¼¤Î°áÁõ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¡×¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡ÖµÜ¸¶¤ä±é¤ë¤Ê¤é¤ªÊ¢¤À¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÊ¢¶Ú¤ò°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2023Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤Á¤Ê¤ß¤Ë½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÜ¸¶¤µ¤óÃ±ÆÈ¤Ç¤Ê¤¯¥Ú¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¤³¤Î»þ¤ÏÉ½»æ¤È¥ï¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬¥¢¥ê¤Á¤ã¤ó¡Êºä´¬Í¼Ó¡Ë¤È°ì½ï¡£»ä¼«¿È¡¢¿åÃå»£±Æ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»£±ÆÁ°¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤à¤·¤í°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤Ï°ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤ÎÃæ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ºä´¬¤µ¤ó¤È¤Ï²¿¤«¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Èæ³Ó¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
µÜ¸¶¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥ê¤Á¤ã¤ó¡Êºä´¬¡Ë¤Ï¿ÍÊÁ¤â¤ª¼Çµï¤âÂç¹¥¤¡£"ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë"¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤¬¤¤¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡¢Èà½÷¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥È¥í¥Ý¥¹¡Ê"Ì½¹õ¤Î»°»ÐËå"¤ÎÄ¹½÷¡Ë¤ò±é¤¸¤¿²ÅÄ¸¾Çµ¡Ê¤ª¤¤¿¡¦¤¤¤È¤Î¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£»£±Æ»þ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤â¤Î¤¹¤´¤¤·ëÂ«¡ª¡¡ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
µÜ¸¶¡¡ÀéÍÕ¤Î¶å½½¶åÎ¤¤Î¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦......¡£Á°¤ËDVD¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¡¢ÊÁÊª¤Ê¤É¤Î¿åÃå¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¹õ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼È¯Çä¤ÎºÝ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£»°ºýÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢°ìºý¤òÌÌ½Ð¤·¤·¤Æ¡¢»Ä¤êÆóºý¤òÇã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò²¿¸®¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£¥¢¥ê¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Àê¤á¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Æó¿Í¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤ÇÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼1Ç¯¸å¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÆÃ½¸¹æ¡Ê2024Ç¯40¡¦41¹æ¡¿9·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤âºÆÅÙ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¸¶¡¡¤Þ¤µ¤«Æó²ó¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÁ°Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¤½¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
µÜ¸¶¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÉáÃÊ¡¢±ï¤Î¤Ê¤¤¿§¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ãå¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î»þ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤ª¿¬¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¼ã´³¡¢¤ª¿¬¤Î·Á¤ÏÊÑ¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯40¡¦41¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃÝÆâÍµÆó¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤Ç¤ÏµÜ¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡©
µÜ¸¶¡¡¤â¤È¤â¤È¿åÃå¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿åÃå¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ·¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸½¤ì¤ë¤³¤È¡£ÌÀ²÷¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¶õ¼ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÅØÎÏ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤¿¤È¤¨¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤â¡¢µÜ¸¶¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥é¤ÏÈþ¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡£
µÜ¸¶¡¡¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡©
µÜ¸¶¡¡¤½¤ì¤³¤½³¤³°¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤äDVD¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ¸¶¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶²Ú²»
¡üµÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¡¡
1996Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹170Ñ¡¡B82 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ö2012Ç¯ÅÙ»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç½¢Ç¤¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖRISE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òKO¾¡Íø¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023¡Á24Ç¯¡Ë¤ËÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@kanon_miyahara¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö