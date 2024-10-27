中国・武夷山市で茶葉品評会開催
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
【新華社武夷山10月27日】中国福建省の武夷会展中心（カンファレンス・エキシビションセンター）で25日、第5回「正岩杯」茶王戦（茶葉品評会）が開かれ、茶葉サンプル計2732点が出品された。専門家が外観や内質を審査し、「大紅袍（だいこうほう）」「肉桂」「水仙」「陳茶」の品種ごとに「茶王」を選出する。同市の茶葉品評会は歴史が古く、毎年多彩な形式で開催され、製茶技術と品質の向上に寄与している。
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、武夷山市で行われた茶葉品評会の様子。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で注がれる審査用の茶。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）
25日、茶葉品評会で審査を行う専門家と助手。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）